‘Barcelona is hoopvol over langdurig contractvoorstel voor Lionel Messi’

Vrijdag, 23 april 2021 om 23:47 • Jeroen van Poppel

Joan Laporta heeft goede hoop Lionel Messi ervan te kunnen overtuigen langer bij Barcelona te blijven, zo meldt de internationale afdeling van ESPN. De voorzitter wil de 33-jarige sterspeler van de club een contractvoorstel voor liefst drie extra seizoenen doen. Daarvoor zal Messi wel akkoord moeten gaan met een flinke salarisvermindering.

Eind januari lekte het huidige contract van Messi bij Barcelona uit. Daaruit bleek dat de Argentijn zich in elk van de vier afgelopen seizoenen heeft verzekerd van 138.809.404,38 euro aan brutosalaris. Netto hield Messi daar ongeveer 75 miljoen euro per jaar aan over. Gezien de enorme financiële problemen waarmee Barça sinds de coronacrisis kampt kan de club Messi onmogelijk opnieuw een soortgelijk salaris aanbieden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Messi tekende de afgelopen jaren steeds voor één seizoen bij, maar Laporta onderzoekt de mogelijkheid om hem ineens voor drie extra jaren te binden. Daarmee heeft Messi, die op 24 juni 34 jaar oud wordt, jarenlange zekerheid om de verlaging van zijn salaris enigszins goed te maken. ESPN meldt verder dat Laporta ook nog altijd hoopt een nieuwe sterspeler te halen om Messi van een langer verblijf te overtuigen. Daarbij denkt de preses naar verluidt aan Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund en Neymar van Paris Saint-Germain.

De vraag is hoe welwillend Messi tegenover een langer verblijf staat. De Argentijn werd afgelopen zomer door Josep Maria Bartomeu, de voorganger van Laporta, tegen zijn wil gedwongen om een extra seizoen voor Barcelona te spelen. Na een moeizame opening van het seizoen lijkt Messi het plezier echter volledig hervonden te hebben. De aanvaller won onlangs met Barcelona de Copa del Rey en doet met zijn club nog mee om de titel in LaLiga.

In december liet Messi doorschemeren graag nog eens in de Amerikaanse Major League Soccer uit te willen komen. "Ik heb altijd de droom gehad om te leven in de Verenigde Staten, ook om te zien hoe de competitie daar is", zei hij tegen La Sexta. Paris Saint-Germain en Manchester City blijven de contractsituatie van Messi volgen, maar volgens ESPN is Laporta optimistisch dat de aanvoerder bij Barcelona blijft.