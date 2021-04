SC Cambuur ziet De Graafschap struikelen en is zeker van kampioenschap

Vrijdag, 23 april 2021 om 22:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:19

SC Cambuur is na het veiligstellen van promotie naar de Eredivisie nu ook kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong won zelf bij Jong AZ (2-4) en zag nummer twee De Graafschap falen in de thuiswedstrijd tegen Almere City FC: 2-2. Met nog drie wedstrijden voor de boeg dit seizoen is Cambuur niet meer te achterhalen door De Superboeren. De koploper uit Leeuwarden verzamelde 85 punten uit 24 duels. De Graafschap staat na evenveel wedstrijden op 74 punten. Beide ploegen ontmoeten elkaar overigens op 30 april en De Graafschap kan dan de tweede plaats en promotie definitief in handen krijgen.

Jong AZ - SC Cambuur 2-4

De bezoekers lieten in de eerste helft zien waarom ze de beste ploeg zijn in de Keuken Kampioen Divisie. Jong AZ werd met aanvallend en effectief voetbal van de mat gespeeld door de lijstaanvoerder. De thuisploeg had ook wel pech, want Peer Koopmeiners werkte de bal in minuut 12 in zijn eigen doel. Daarna was er geen houden meer aan voor Jong AZ. Vijf minuten tekende topschutter Robert Mühren vanuit een lastige hoek voor de 0-2 van Cambuur, alweer zijn 35ste doelpunt van deze jaargang. Met 21 minuten op de klok was alle spanning verdwenen. Na een vlotte aanval kwam de bal terecht bij Issa Kallon en de vleugelaanvaller wist wel raad met het buitenkansje: 0-3. Vier minuten voor het rustsignaal kopte aanvoerder Erik Schouten onberispelijk raak, nadat Mühren een hoekschop van Mees Hoedemakers had verlengd.

Na rust liet Cambuur de teugels wat vieren en kreeg Jong AZ de gelegenheid om onder de druk van de kampioen uit te komen. Dat resulteerde in de 54ste en 57ste minuut in doelpunten van de talentvolle en pas achttienjarige Yusuf Barasi. De Jong voerde in de slotfase enkele wissels door. Mitchel Paulissen keerde na twee maanden blessureleed terug bij Cambuur, terwijl Ragnar Oratmangoen voor de weer fitte middenvelder naar de kant ging. De bezoekende ploeg liet Jong AZ niet verder terugkomen en na het laatste fluitsignaal werd er volop feest gevierd door spelers en trainers.

De Graafschap - Almere City FC 2-2

Het lukte De Graafschap dus niet om Cambuur vrijdagavond van het kampioenschap af te houden. En da terwijl de ploeg uit Doetinchem nog wel een perfecte start kende op eigen veld. Elmo Lieftink ging in de derde minuut voor eigen succes en tot zijn vreugde zag hij een hard schot met buitenkant links via de onderkant van de lat in het doel verdwijnen. De voorsprong werd echter niet uitgebreid door De Graafschap en in de blessuretijd van de eerste helft wist het opgeleefde Almere City op gelijke hoogte te komen. Een lange bal kwam via Thomas Verheydt terecht bij Elias Sörensen en de Deense aanvaller bleef alleen voor doelman Rody de Boer ijzig kalm: 1-1.

Thomas Verheydt is blij na zijn treffer tegen De Graafschap.

Na een uur spelen was het Verheydt die aan het einde stond van een aanval van Almere City. De fysiek sterke spits was alert bij een voorzet van Daniël Breedijk en verschalkte De Boer vervolgens met een harde en rake kopbal. De Graafschap gaf niet op in de slotfase en via Melvin Platje was men in de 72ste minuut dicht bij de gelijkmaker. De aanvaller wist echter niet raak te schieten uit een rebound. Ver in blessuretijd kwam de 2-2 er alsnog, via Jesse Schuurman. De middenvelder schoot raak in de vijfde minuut van blessuretijd. Een zeer belangrijke treffer, want De Graafschap blijft zo zes punten boven Almere City staan, met nog drie duels te gaan. Promotie lijkt hierdoor een kwestie van tijd te zijn voor De Superboeren, die op 30 april aantreden tegen kampioen Cambuur.

Jong Ajax - NEC 0-1

De beloftenploeg uit Amsterdam leverde vrijdagavond een teleurstellende prestatie in eigen huis. In het eerste halfuur waren er nog wel verschillende kansen voor beide ploegen, maar doelpunten bleven uit. In minuut 34 werd de ban gebroken door de 36-jarige Édgar Barreto. De kopbal van de routinier uit Paraguay was doelman Daan Reiziger te machtig. Jong Ajax bleef aanvallend onmachtig en een kwartier voor tijd werd het allemaal nog erger voor de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag. Neraysho Kasanwirjo trok Jonathan Okita naar beneden en kreeg hiervoor zijn tweede gele kaart voorgehouden. NEC bleef zoeken naar de bevrijdende 0-2, die er uiteindelijk niet kwam. Desondanks gingen de drie punten mee naar Nijmegen.

Kian Fitz Jim en Bart van Rooij in duel om de bal.

FC Den Bosch - Roda JC Kerkrade 7-0

De thuisploeg begon voortvarend aan de ontmoeting met Roda JC, daar de openingstreffer al in de achtste speelminuut gevonden werd. Een matige uittrap van doelman Jan Hoekstra belandde voor de voeten van Ringo Meerveld, die vervolgens Jizz Hornkamp bediende. De spits haalde uit van buiten het zestienmetergebied en vond met een fraai schot via de onderkant van de lat de openingstreffer. Precies tachtig seconden later stond het al 2-0. Romano Postema kreeg vanaf de rechterkant van de zestien de vrije doorgang richting de penaltystip, waarna de rechterspits in de verre hoek hard binnenschoot. Voor het verstrijken van het eerste speelkwartier werd het zelfs 3-0; ditmaal was het Steven van der Heijden die op aangeven van Soufyan Ahannach doel trof.

What a shot by Jizz Hornkamp! ?? pic.twitter.com/iSlZCGPT4W — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2021

De complete offday van Roda JC werd in het restant van de wedstrijd nog verder uitgebuit door de thuisploeg. Vijf minuten voor het rustsignaal kwam Ahannach tot scoren: na een pass van Hornkamp rondde de middenvelder in de korte hoek af: 4-0. De woorden in de kleedkamer van trainer Jurgen Streppel sorteerden niet het gewenste effect, want twee minuten na de pauze gaf het scorebord al 5-0 aan. Ahannach bezorgde Postema een niet te missen kans. Ook de 6-0 kwam op naam van Postema, die op aangeven van Hornkamp zijn derde treffer van de avond aantekende. Het slotakkoord werd gespeeld door Hornkamp: hij knikte overtuigend de 7-0 binnen uit een voorzet van Mats Deijl.

Uitblinker Jizz Hornkamp loopt juichend weg na zijn geweldige doelpunt tegen Roda JC Kerkrade.

Jong FC Utrecht - Go Ahead Eagles 0-1

De Utrechtse beloftenploeg had in eigen huis voor rust weinig in te brengen tegen opportunistische spel van Go Ahead. Toch duurde het lang voordat de bezoekers de score openden. Na een kwartier spelen had Go Ahead al twee goede mogelijkheden gehad via Bradly van Hoeven en Sam Beukema, maar beiden zag hun respectievelijke inzetten gekeerd worden door doelman Fabian de Keijzer. Op slag van rust vond de club uit Deventer dan toch de 0-1. Het was Giannis Botos die uit de rebound van een schot van Martijn Berden via de binnenkant van de paal binnenschoot. Na de pauze krabbelde Jong FC Utrecht op, maar door het gebrek aan nauwkeurigheid in de afronding bleef de 0-1 tot het laatste fluitsignaal staan.

De spelers van Go Ahead Eagles vieren het enige doelpunt tegen Jong FC Utrecht.

FC Dordrecht - MVV Maastricht 0-1

Zo attractief als de wedstrijden op de andere velden waren, zo weinig viel er te beleven voor de fans van Dordrecht en MVV. De grootste kans van het eerste bedrijf werd tien minuten voor rust genoteerd door Sven Blummel, die namens de bezoekers uithaalde maar doelman Liam Bossin op fraaie wijze redding zag brengen. Het machteloze Dordrecht liep ook na de pauze de kantjes ervanaf, maar een nagenoeg foutloos optreden van Bossim hield de thuisploeg lang op de been. In de slotseconde gingen de Schapenkoppen alsnog kopje onder: het was Blummel die de 0-1 eindstand op het scorebord zette. Door de ruime zege van Roda JC en het de eigen nederlaag is Dordrecht de nieuwe hekkensluiter; MVV bezet de twaalfde positie.