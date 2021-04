Ongelofelijke blunder van Leno kost Arsenal de kop tegen Everton

Vrijdag, 23 april 2021 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:57

Arsenal heeft vrijdagavond verloren van Everton. De Londenaren hadden tegen the Toffees op basis van het veldspel meer verdiend, maar gingen ten onder aan een gigantische blunder van doelman Bernd Leno, die een eigen treffer maakte: 0-1. Voorafgaand aan de wedstrijd eisten honderden Arsenal-supporters bij het eigen stadion in een fel protest het vertrek van clubeigenaar Stan Kroenke. Everton blijft staan op de achtste plek en mag nog hopen op een Champions League-ticket, terwijl Arsenal roemloos negende blijft.

Beide ploegen waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd. Arsenal had het meest de bal, maar het meeste gevaar kwam van Everton. Lucas Digne zette voor op Dominic Calvert-Lewin, die zijn zweefkopbal van dichtbij naast stuurde. Na een half uur wurmde Richarlison zich langs Pablo Marí, maar de Braziliaan wist Leno van een meter of twaalf niet te verslaan. Een vrije trap van Gylfi Sigurdsson op slag van rust scheerde de bovenkant van de lat.

Vlak na rust dacht Sigurdsson op aangeven van Coleman binnen te tikken, maar Holgate wist de poging van de IJslander te blokken. Aan de overzijde leek Arsenal een penalty te krijgen vanwege een vermeende tik van Richarlison op het scheenbeen bij Dani Ceballos, die minuten later werd ingetrokken vanwege buitenspel in de aanloop. Twaalf minuten later mikte Calum Chambers uit een vrije trap van Bukayo Saka rakelings over.

Ceballos probeerde het met een hard schot vanaf de rand van het strafschopgebied, dat weggebokst werd door Jordan Pickford. Arsenal leek in de tweede helft weinig meer te duchten te hebben van Everton, maar kwam een kwartier voor tijd uit het niets op achterstand. De lage voorzet van Richarlison leek simpel op te rapen voor Leno, die hopeloos in de fout ging en de bal via zijn eigen voet in het doel rollen: 0-1. Arsenal toonde daarna aanvallende intenties en kreeg een goede kans in de persoon van Martinelli, wiens punter knap gepakt werd door Pickford.