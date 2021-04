Van Gelder brandt Ajax volledig af: ‘Hij had twee schoenendozen om zijn kicksen’

Vrijdag, 23 april 2021 om 23:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:07

Jack van Gelder heeft vrijdag hard uitgehaald naar een aantal spelers van Ajax. In het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport is de presentator annex analist niet te spreken over het spel dat de Amsterdammers donderdag tegen FC Utrecht (1-1) op de mat legden. Van Gelder is van mening dat 'het beste eraf is bij Ajax' en dat de club ‘behoorlijk zal moeten doorselecteren.’

Wanneer presentator Bas van Veenendaal vraagt of het duidelijk is dat Ajax naar het einde van het seizoen snakt, is Van Gelder onverbiddelijk. “Er moet nog wel het een en ander gebeuren”, opent de analist met een understatement, om vervolgens een groot deel van de selectie hevig te bekritiseren. “Per Schuurs, zo blijkt nu, wordt al voorbij gelopen. Noussair Mazraoui, die nog steeds gezien wordt als een grote voetballer, had gister niet één maar twee schoenendozen om zijn kicksen zitten. Daar kwam werkelijk geen bal met gevoel vandaan.”

“Het middenveld staat momenteel stil, maar dat zit nog wel goed”, vervolgt Van Gelder zijn klaagzang. “Al maakt Ryan Gravenberch toch wel een behoorlijk grote terugval. David Neres is geen schim meer van wat hij ooit was. Antony heeft zo nu en dan nog wel oplevingen. En Sébastien Haller is, zoals het er nu uitziet, de grootste miskoop die Ajax ooit heeft gedaan: hij raakt helemáál geen bal en het wordt steeds zieliger. Nu zijn ze met Remko Pasveer bezig: een keeper van 37 jaar. Dus ik vraag me af wat ze precies aan het doen zijn. Als je de selectie doorlicht, ook na dit zware seizoen, dan zie je dat er echt wat moet gebeuren in Amsterdam”, aldus de zichtbaar geërgerde Van Gelder.

Jan van Halst is het overigens niet helemaal eens met zijn collega en is van mening dat er nog genoeg rek zit in de Amsterdamse selectie. “Als je het hebt over presteren in het eerste, dan is Pasveer een hele logische aankoop. Er zit ook een patroon in dat Ajax altijd heeft gevolgd: wat oudere reservekeepers aantrekken. Zo hebben ze Maarten Stekelenburg en Jeroen Verhoeven eerder ook al gehaald. Het is gewoon even een jaartje pleisters pakken in verband met het ‘Onana-gebeuren’. Maar als je kijkt naar de rest van het elftal... Gravenberch gaat de absolute top worden in Nederland én in Europa. Dat kán niet anders. Mazraoui heeft zich ook al bewezen in de Champions League; hij gaat zich ook echt wel weer herpakken. Voorin liggen er inderdaad nog wel wat uitdagingen”, vindt Van Halst.

Joël Drommel, die voor 3,5 miljoen euro naar PSV verkast, zou volgens Van Gelder overigens ook geen geschikte reservekeeper zijn geweest voor Ajax. “Hij zou het niet gehaald hebben. Ik vind het een leuke jongen hoor, maar ik weet niet of hij beter is dan Kjell Scherpen. Ik denk het niet. En ik heb geen hoge pet op van Scherpen, laat dat duidelijk zijn. Ik vind Drommel gewoon geen keeper die je op dit niveau door wedstrijden kan slepen. Ik heb er ook mijn twijfels over of hij het gaat redden bij PSV. Hij maakte bij Twente wel eens fouten, en dat kan hij zich bij een topclub niet veroorloven. Er wordt gewoon veel te veel bijgehaald dat hij goed mee zou kunnen voetballen, en dat vind ik van ondergeschikt belang”, besluit Van Gelder.