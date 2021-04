Huntelaar niet gespaard door Derksen: ‘Het is zó dom wat hij gedaan heeft’

Jan Boskamp en René van der Gijp spreken vrijdagavond in Veronica Inside vol ontzag over Wout Weghorst, die een ijzersterk seizoen doormaakt bij VfL Wolfsburg. De boomlange aanvaller bereikte onlangs de grens van twintig doelpunten in de Bundesliga, al levert dat hem geen oproep op voor het Nederlands elftal. Johan Derksen voorziet dan ook problemen voor de trefzekere Weghorst zo kort voor de start van het EK. Hij geeft daarnaast zijn ongezouten mening over het tussentijdse vertrek van Klaas-Jan Huntelaar van Ajax richting Schalke 04.

"De Boer zit daar natuurlijk ontzettend tegenaan te hikken", zo opent Derksen zijn relaas over het al dan niet oproepen van Weghorst voor Oranje. "Die heeft wel door dat de media en de publieke opinie vinden dat hij mee moet naar het EK. Maar aan alles merk je dat hij hem eigenlijk niet mee wil nemen." Presentator Wilfred Genee vindt de houding van De Boer richting Weghorst best wel vreemd. "Maar dat is toch raar, dat is toch heel raar?" Derksen is het daar roerend mee eens: "Onbegrijpelijk. Maar De Boer heeft zich helemaal verkocht aan Luuk de Jong. Terwijl Weghorst aantoonbaar het hele jaar al beter in vorm is."

Boskamp is van mening dat Weghorst een plaats in de definitieve EK-selectie verdient. "Als je twintig goals maakt in de Bundesliga, dat is geen kattenpis moet ik zeggen. Want dan ben je echt volop bezig en hij maakt ze niet tegen kleine ploegjes, hè. Hij maakt ze ook gewoon tegen toppers. Weghorst heeft zich verschrikkelijk ontwikkeld moet ik zeggen. Hoe hij elke keer die bal aanvalt, bij de goals bedoel ik dan, hè. Steeds valt hij die bal aan. Dat is echt klasse, want die verdedigers doen dat niet. Maar Weghorst doet dat wel steeds", deelt Boskamp een compliment uit aan de Wolfsburg-aanvaller.

Derksen geeft vervolgens zijn mening over Klaas-Jan Huntelaar, die met Schalke 04 onlangs degradeerde uit de Bundesliga. "Het is zó dom wat hij gedaan heeft. En nou is hij eigenlijk roemloos ten onder gegaan. En nou zit hij dadelijk in die 2. Bundesliga, maar dat is net als in Engeland in die lagere divisies. Daar gaan ze erop, hè. Als die jongen nou nog zo graag een jaartje wil voetballen, en geld is toch geen probleem meer voor hem. Laat hem dan net als Arjen Robben bij FC Groningen doet een jaartje bij De Graafschap voetballen. Dan is hij daar een held in de woonomgeving. En dan kan hij nog relaxed een jaartje voetballen. Maar dan ga je toch niet in die 2. Bundesliga lopen knokken tegen Carl Zeiss Jena enzo?"