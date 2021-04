Derksen haalt uit naar Koeman: ‘Belachelijk wat hij zegt, echt belachelijk’

Vrijdag, 23 april 2021 om 21:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:27

Johan Derksen zet vraagtekens bij de manier waarop Ronald Koeman donderdagavond omsprong met Óscar Mingueza, die mee naar voren ging bij een 3-2 voorsprong in de thuiswedstrijd tegen Getafe. De coach van Barcelona was woedend en haalde de centrumverdediger direct naar de kant. Derksen verwijt Koeman arrogant gedrag, terwijl de uitspraken van de trainer over de UEFA ook zeer slecht vallen bij de analist.

"Koeman krijgt een beetje nare trekjes, hè. Een beetje arrogante trekjes", concludeert Derksen vrijdagavond in Veronica Inside. "Dat had hij bij Lionel Messi moeten doen toen hij er niks van bakte. Daar hou ik nooit zo van, van zo'n jonge jongen dan pakken, weet je wel. Voor de hele wereld." Tafelgenoot René van der Gijp haakt in en trekt een vergelijking met hoe Erik ten Hag omging met Noa Lang in een bekerwedstrijd van Ajax tegen Telstar. "Je moet je mond houden en luisteren. Gewoon doen. Het is niet jouw wedstrijd!", riep de Ajax-coach destijds langs de zijlijn.

Van der Gijp vindt een dergelijke manier van met spelers omgaan een slechte zaak. "Toen dacht ik: Dat vind ik wel makkelijk, weet je. Terwijl die jongen niks deed. Die gaf een verkeerde bal of weet ik veel. Dat kan een keer gebeuren. Hij had hem misschien naar Dusan Tadic moeten spelen. Maar toen ging hij ook tekeer en toen dacht ik: Het is een beetje makkelijk allemaal tegen zo'n gozertje". Presentator Wilfred Genee oppert vervolgens dat trainers psychologie gebruiken bij jonge spelers, maar daar is Derksen het totaal mee oneens. "Het heeft niets met psychologie te maken."

Derksen pakt Koeman nog een keer aan, deze keer over zijn uitspraken richting de UEFA. In de optiek van de Barcelona-trainer denkt de Europese voetbalbond net als de initiatiefnemers van de Super League alleen maar aan geld. Er wordt volgens Koeman te weinig geluisterd naar spelers en trainers en te weinig aandacht geschonken aan de overvolle speelkalender. "Belachelijk wat hij zegt, echt belachelijk", spuwt Derksen zijn gal over de woorden van de voormalig Oranje-bondscoach. "Die Koeman had maar één droom in zijn leven: naar Barcelona gaan. Als je bij Barcelona zit, weet je dat je op diverse fronten strijdt. Die zitten altijd nog in de beker, die doen mee in de competitie en hebben de Champions League."

"Dat wist Koeman ook toen hij naar Barcelona ging", gaat Derksen verder met zijn betoog. "En nu interessant gaan doen, weet je wel. En excuses zoeken. Dat heb je met al die trainers bij die topclubs, dan moet je niet bij een topclub gaan werken. Dan moet je bij het Nederlands elftal gaan werken, dan heb je één keer in de drie maanden een potje. Het is echt belachelijk." Genee verdedigt Koeman enigszins door over het overvolle speelschema te beginnen. Derksen echter heeft daar geen boodschap aan. "Dat weet je toch, dat weet je toch?", aldus de verbaasde analist. "Dat had Koeman kunnen incalculeren. Als je succes hebt, dan krijg je dat."