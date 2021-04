Derksen: Ajax is bezig met transfervrije opvolger voor Tagliafico

Vrijdag, 23 april 2021 om 21:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:15

Ajax werkt aan de komst van Patrick van Aanholt, zo meldt Johan Derksen vrijdagavond in Veronica Inside. De dertigjarige linksback beschikt bij Crystal Palace over een aflopend contract en wordt mogelijk de opvolger van Nicolás Tagliafico. De linksback van Ajax staat op de nominatie om te vertrekken.

Ook PSV zou belangstelling hebben voor Van Aanholt. "Ik hoorde uit doorgaans betrouwbare bron dat Ajax bezig is met die linksback van Crystal Palace, maar PSV ook", aldus Derksen in de talkshow. "En dat begrijp ik wel, want hij is transfervrij." Tagliafico wordt volgens Valentijn Driessen van De Telegraaf gevolgd door Leeds United. De Argentijnse linksback maakte donderdag tegen FC Utrecht (1-1) opnieuw een wilde indruk op Derksen door een penalty te veroorzaken.

"Waar ik me aan gestoord heb: ik heb verleden week hier mijn beklag gedaan over die wilde linksback van Ajax, die gaat er altijd in als een wildeman, en hij veroorzaakt nu weer een totaal onnodige strafschop", zegt Derksen. Tagliafico zette een te late tackle in en raakte daardoor de benen van Gyrano Kerk. "Dan denk ik: dat is zonde, helemaal niet nodig, wat een onzin. Die Kerk was bij de achterlijn uitgekomen", aldus Derksen.

De kans is aanwezig dat Tagliafico verkocht wordt, weet Derksen. "Je hebt kans dat hij verkocht wordt naar Spanje, Italië of misschien Leeds. Daar zit die rare coach (Marcelo Bielsa, red.) die altijd op zijn hurken zit, die zal hem wel kennen." René van der Gijp denkt dat Tagliafico zich op clubs van dat niveau moet richten. "Dat wordt een Leeds of Crystal Palace. Hij gaat niet naar Everton of Tottenham Hotspur", aldus Van der Gijp.