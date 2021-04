De Vrij als ‘Il miglior difensore della Serie A’ leider van de beste achterhoede

Stefan de Vrij is met Internazionale hard op weg naar het eerste kampioenschap sinds het seizoen 2009/10. Met de centrumverdediger als een van de steunpilaren komt er binnen een paar weken naar alle waarschijnlijkheid een einde aan de jarenlange hegemonie van Juventus. Mogelijk eindigt De Vrij niet met één, maar met twee prijzen; de 29-jarige mandekker werd vorig seizoen uitgeroepen tot beste verdediger van de Serie A en ligt op koers om die titel te prolongeren.

Internazionale profiteerde in de zomer van 2018 optimaal van het aflopende contract van De Vrij. De ex-Feyenoorder had vier jaar lang zijn waarde bewezen voor Lazio toen Inter hem in huis haalde. Van dat besluit heeft de koploper van Italië geen moment spijt gehad. Lazio bleef met het transfervrije vertrek van De Vrij met lege handen achter, terwijl hij toen volgens Transfermarkt een marktwaarde vertegenwoordigde van veertig miljoen euro. Drie jaar later staat de 43-voudig Nederlands international nog altijd aan de absolute top en wordt hij gezien als misschien wel de beste verdediger in de Italiaanse competitie. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt inmiddels bijgesteld naar 55 miljoen euro. Er is slechts één speler met een hogere marktwaarde in de Serie A: Matthijs de Ligt (75 miljoen). Door La Gazzetta dello Sport werd De Vrij al 'een van de beste aanwinsten van Inter in jaren' genoemd.

Ondanks zijn status in Italië blijft de rol van De Vrij bij Inter in Nederland volgens velen onderbelicht. Willem van Hanegem viel het op dat de voormalig Feyenoord-verdediger in zijn geboorteland niet de credits krijgt die hij verdient. “De Vrij is gewoon de beste verdediger in de Serie A, ik vind hem al een lange periode duidelijk beter dan Matthijs de Ligt”, schreef hij twee weken geleden in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “De Vrij gaat de landstitel pakken, maar hier gaat het over Virgil van Dijk. Terwijl De Vrij echt tot de allerbeste verdedigers ter wereld is gaan behoren. Alleen lijkt het wel of veel mensen het niet willen zien.” De Vrij staat minder in the picture dan veel van zijn collega’s, ziet ook Van Hanegem. “Op het veld is hij erg bescheiden, hij speelt volledig in het belang van het elftal. Daarbuiten zou hij zich best wat meer op zijn borst mogen kloppen.”

Il miglior difensore della Serie A

De Vrij voelt zich als een vis in het water in het 3-5-2-systeem van Antonio Conte. Hij speelt vrijwel altijd in het centrum van de achterhoede, die geregeld wisselt van samenstelling. Milan Skriniar, Aleksandar Kolarov en Alessandro Bastoni zijn de spelers uit wie Conte doorgaans kiest om naast De Vrij plaats te nemen in de driemansdefensie. In deze rol werd De Vrij vorig jaar al door de Lega Serie A op basis van zijn spel en statistieken uitgeroepen tot beste verdediger van Italiaanse competitie. Hij speelt daardoor alle competitiewedstrijden met een embleem op zijn shirt dat aan deze prijs herinnert. De badge wordt in de competitie ook gedragen door Wojciech Szczesny (beste keeper), Alejandro Gómez (beste middenvelder), Paulo Dybala (beste speler) en Ciro Immobile (topscorer). De Vrij werd ook opgenomen in het Team van het Jaar, gekozen door trainers en spelers uit de Serie A. “Ik ben ontzettend blij met deze prijs”, reageerde De Vrij op de uitverkiezing. “Het is een geweldige eer om de waardering te krijgen van collega’s en trainers."

Stefan de Vrij met de prijs voor beste verdediger van de Serie A 2019/20.

De mandekker is dit seizoen de leider van de beste achterhoede van de Serie A. Met slechts 29 tegendoelpunten en liefst 12 clean sheets in 32 wedstrijden presteert Internazionale het beste in verdedigend opzicht van alle clubs in de competitie. Ook hun Expected Goals (xG) tegen is het laagste van alle ploegen in de competitie, zo berekende Opta. Het team van Conte heeft dit seizoen verdedigend voort kunnen bouwen op het vorige, want ook toen was Inter de ploeg met de minste tegengoals (36), xG tegen (41.1) en hielden ze het vaakst de nul (14 keer) in de Serie A. Het zijn indrukwekkende statistieken waar De Vrij een grote bijdrage aan heeft geleverd. Hij speelde 29 van de 32 competitieduels en pakte daarin slechts twee gele kaarten. De Vrij is sowieso al geen kaartenpakker; in de competitie kwam hij per seizoen nooit boven de vijf gele kaarten uit, terwijl hij pas twee keer van het veld is gestuurd in competitieverband.

Indrukwekkende statistieken

In een interview met Voetbal International legde De Vrij onlangs uit dat hij in al zijn jaren in Italië is veritaliaanst. Hij is een liefhebber van het Italiaanse leven, de cultuur, de geschiedenis en de mensen. Ook qua speelstijl heeft hij zich volledig aangepast. Waar in Nederland bij een centrumverdediger veel waarde wordt gehecht aan zijn voetballende vermogen, is het in Italië vooral belangrijk dat zijn tegenstander niet scoort. De Vrij beschikt over beide kwaliteiten, zo is aan zijn statistieken af te lezen. Vooral zijn voetballende vermogen is van toegevoegde waarde aan het spel van Internazionale. Met een passnauwkeurigheid van 93,5 procent maakt hij diepe indruk. Er zijn dit seizoen in de Serie A volgens Opta slechts vier spelers met een hogere passnauwkeurigheid. Juventus-verdediger Merih Demiral scoort net iets beter, maar hij verstuurde dan ook 1149 passes minder dan De Vrij.

Dat De Vrij comfortabel aan de bal is blijkt ook wel uit het feit dat hij dit seizoen in de Serie A al 5278 meter dribbelde. Met Rodrigo de Paul (Udinese, 8251 meter), Theo Hernández (AC Milan, 7127 meter), Leonardo Spinazzola (AS Roma, 6629 meter), Junior Messias (Crotone, 6597 meter), Gian Marco Ferrari (Sassuolo, 6025 meter) en Lorenzo Insigne (Napoli, 5882 meter) legden slechts zes spelers in de Italiaanse topcompetitie een langere afstand af met de bal aan de voet. Het zijn echter niet deze statistieken waarmee De Vrij dit seizoen zó’n weergaloze indruk mee maakt. Hij wordt bij Inter vooral ook gewaardeerd vanwege zijn duelkracht. Van alle spelers uit de selectie van Conte is De Vrij dit seizoen degene met de meeste gewonnen kopduels: 56. Alessandro Bastoni volgt als nummer twee op gepaste afstand met 44 gewonnen kopduels, nummer drie Romelu Lukaku won er 40. Ook is de mandekker de speler van Internazionale met de meeste intercepties: 38.

Voormalig Inter-verdediger Lúcio is onder de indruk van het spel van De Vrij. “In onze tijd was de verdediging de basis voor ons succes”, aldus de Braziliaan, in het seizoen 2009/10 winnaar van de Champions League met het Internazionale van toenmalig trainer José Mourinho, eind vorige maand in een interview met La Gazzetta dello Sport. “Maar het waren niet alleen de verdedigers. Het complete team zorgde voor een uniek stukje solidariteit. De huidige verdediging van Inter geeft ook veel zekerheid. Skriniar en Bastoni zijn moderne verdedigers, maar De Vrij is degene die qua spel het meeste op mij lijkt. Ik zie mezelf in hem terug als hij zijn tegenstander dekt, maar ook door zijn manier van spelen aan de bal.”

De Vrij of De Ligt?

Van Hanegem gaf in zijn column voor het Algemeen Dagblad aan dat hij De Vrij ‘duidelijk een betere verdediger’ vindt dan De Ligt. Of dat ook daadwerkelijk zo is, valt moeilijk te zeggen. Het zal voor een deel te maken hebben met smaak. De een hecht er meer waarde aan dat een verdediger zijn verdedigende taken goed uitvoert, de ander ziet graag dat een centrumverdediger ook voetballend een steentje bijdraagt. In onderstaande grafiek tonen de statistieken van Opta aan dat De Ligt dit seizoen in de Serie A op elf van de vijftien punten een hogere score heeft dan De Vrij.

De Inter-verdediger heeft bijvoorbeeld minder overtredingen nodig dan De Ligt (0.7 per wedstrijd om 1.6), wordt per wedstrijd minder vaak voorbijgedribbeld door een tegenstander (0.3 om 0.4) en heeft meer intercepties (1.4 om 1.3 per 90 minuten). De twee Nederlandse verdedigers in Italiaanse dienst hebben een andere speelstijl, zo blijkt ook wel uit de statistieken. Laatstgenoemde was bij Ajax gewend om de opbouw te verzorgen en die taak neemt hij ook bij Juventus op zich. In vergelijking met De Vrij komt De Ligt veel vaker aan de bal, verstuurt hij ook meer passes en gaat hij per negentig minuten bijna drie duels meer aan. Kijkend naar de statistieken betreft kopduels en geslaagde tackles ontlopen de twee elkaar niet veel.

De statistieken van De Vrij en De Ligt per negentig minuten langs de meetlat. De rechterkolom toont de statistieken van De Vrij van vorig seizoen aan.

Nederlands elftal

Ondanks dat De Vrij al jarenlang tot de beste verdedigers ter wereld behoort, is hij in het Nederlands elftal gewend aan een plek op de bank. Door de blessure van Virgil van Dijk zal daar op het EK van komende zomer verandering in komen. De kans dat Van Dijk op tijd hersteld is van zijn zware knieblessure is namelijk erg klein. De verwachting is daarom dat bondscoach Frank de Boer op het EK kiest voor De Vrij en De Ligt als centraal duo. De afgelopen interlandperiode was De Boer al voornemens om het tweetal op te stellen, maar door een positieve coronatest moest De Vrij de WK-kwalificatieduels met Turkije (4-2 verlies), Letland (2-0 winst) en Gibraltar (0-7 winst).

Waar De Vrij en De Ligt komende zomer waarschijnlijk het centrum van Oranje vormen, waren zij voor de blessure van Van Dijk concurrenten. Zo zag het tweetal dat zelf echter niet. "Het is een mooie strijd", zei De Ligt eind 2019 tegenover de NOS. "Maar bij het Nederlands elftal zie ik hem meer als een vriend. Als Stefan speelt, gun ik het hem. En als ik speel, dan gunt hij het mij." De twee kunnen het goed met elkaar vinden, ook buiten het veld. "Ik ben regelmatig bij hem. Laatst hebben we wat gegeten na de onderlinge wedstrijd. Het is vanuit Turijn maar een uurtje rijden naar Milaan. Ik vind het heel fijn om iemand in de buurt te hebben om Nederlands mee te spreken”, aldus De Ligt een paar maanden na zijn transfer van Ajax naar Juventus.

Toekomst

Met zijn 29 jaar heeft De Vrij nog heel wat jaren voor de boeg. Zijn contract bij Internazionale loopt door tot aan de zomer van 2023, waardoor hij voorlopig nog wel goed zit in Milaan. In de wandelgangen werd hij de afgelopen maanden in verband gebracht met diverse clubs. Onder meer Barcelona, Liverpool, Manchester City en Paris Saint-Germain zouden hem op de korrel hebben. Volgens Italiaanse media zal Inter niet meewerken aan een vertrek van De Vrij. Corriere dello Sport schreef eerder deze maand nog dat de Nederlander wordt gezien als ‘fundamenteel’ onderdeel van de Italiaanse koploper. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola heeft naar verluidt zelfs al om de tafel gezeten met de clubleiding over een nieuw contract. Waar hij nu jaarlijks 3,8 miljoen euro zou opstrijken, kan hij naar een jaarsalaris van 4,8 miljoen euro gaan. Voor De Vrij zijn onderhandelingen nu bijzaak. Eerst zal hij de landstitel willen grijpen, daarna naar het EK.