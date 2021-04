NAC Breda kan directe promotie vergeten na pijnlijke nederlaag

Vrijdag, 23 april 2021 om 20:43 • Mart van Mourik

NAC Breda heeft vrijdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. In het Rat Verlegh Stadion kreeg de ploeg van Maurice Steijn visite van Excelsior, dat met 1-2 te sterk was. Door de nederlaag zou nummer twee De Graafschap (73 punten), die later op de avond in actie komt tegen nummer drie Almere City FC (67), de voorsprong ten opzichte van NAC (67) kunnen vergroten tot negen punten met nog drie speelronden te gaan. Tegelijkertijd won Helmond Sport in extremis de Brabantse derby van FC Eindhoven: 1-0.

NAC Breda - Excelsior 1-2

De bezoekers maakte in Breda de meeste aanspraak op de openingstreffer, maar met name door het gebrek aan scherpte bij Elías Már Ómarsson gaf het scorebord tot aan de slotminuut van de eerste helft een 0-0 stand aan. Tegen de verhoudingen in was het toch NAC dat voor rust nog op voorsprong kwam. Na een overtreding op Kaj de Rooij in het zestienmetergebied wees arbiter Alex Bos vastbesloten naar de penaltystip. Mounir El Allouchi nam zijn verantwoordelijkheid en schoot vanaf elf meter binnen: 1-0.

Tien minuten na de pauze krabbelde Excelsior op na een fraaie passeerbeweging van Ómarsson aan de rechterkant van het veld. De spits bediende met afgemeten voorzet Ahmad Mendes Moreira, die van dichtbij op de paal kopte. Uit de rebound benutte Reuven Niemeijer de niet te missen kans: 1-1. Na een uur spelen liep de schade nog verder op voor NAC. Na een aanval over de linkerflank belandde de bal in het strafschopgebied bij Mendes Moreira, die met een al dan niet bewuste hakbal Niemeijer bediende. Laatstgenoemde schoof de bal van buiten de zestien in de korte hoek binnen: 1-2. NAC hoopte nog langszij te komen, maar de gelijkmaker bleef uit.

Helmond Sport - FC Eindhoven 1-0

De Eindhovenaren begon overtuigender aan de Brabantse derby, maar halverwege de eerste helft knokte Helmond zich terug in de wedstrijd. Zo was Jordy Thomassen onfortuinlijk in de afronding en schoot van dichtbij rakelings naast. Namens de bezoekers kreeg Jasper Dahlhaus een goede mogelijkheid de score te openen, maar ook hij wist de score niet te openen. Ondanks het feit dat Helmond de bovenliggende partij was na rust, noteerde Eindhoven de grootste kans: Mitchel van Rosmalen schoot van dichtbij hard op de paal. Aan de stand op het scorebord kwam in blessuretijd toch nog verandering. Het was Alex van Hoorenbeeck die uit een corner vanaf de linkerkant binnenknikte: 1-0.