Kieft voorziet problemen bij transfer Veerman naar Ajax of PSV

Vrijdag, 23 april 2021 om 20:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:34

Wim Kieft is er niet van overtuigd dat Joey Veerman nu al klaar is voor de stap naar één van de topclubs in de Eredivisie. De analist ziet de middenvelder van sc Heerenveen nog niet zo snel meedraaien bij Ajax of PSV, waar het niveau en het tempo een stuk hoger ligt. In dat kader verwijst Kieft naar Ryan Gravenberch, in de ogen van de oud-aanvaller de middenvelder van de toekomst.

"In Nederland wordt vaak hoog opgegeven van Joey Veerman van Heerenveen, maar dat is toch een heel ander verhaal. Die bezit geweldige kwaliteiten aan de bal, maar hij verzet nauwelijks arbeid", stipt Kieft een minpunt aan in zijn column voor De Telegraaf. Volgens hem zoeken de topclubs tegenwoordig naar spelers die alle facetten van het voetbal beheersen. "Dat wordt in de top niet geaccepteerd, ook niet bij de topclubs uit de Eredivisie. Overigens, of zijn spel aan de bal bij Ajax of PSV net zo goed tot uitdrukking komt als bij Heerenveen, vraag ik me af."

Kieft legt uit waarom hij sceptisch is over een eventuele transfer van Veerman richting de top in de Eredivisie. "Bij Heerenveen speelt hij in een grotere ruimte dan bij Ajax of PSV, krijgt hij meer tijd aan de bal, is het eenvoudiger om meer diepte in je spel te leggen en ligt het tempo lager." In de absolute top krijgt Veerman te maken met verdedigend ingestelde elftallen en kleine ruimters, terwijl hij ook veel meer zal moeten meeverdedigen, zo oordeel Kieft. "De grote vraag is of Joey Veerman onder die omstandigheden nog steeds het verschil kan maken. Zie Oussama Tannane bij Vitesse. Hij kreeg in de bekerfinale tegen Ajax simpele mandekking door Edson Alvarez en werd heel gemakkelijk uit de wedstrijd gespeeld. Veel meer dan verdedigende arbeid voegt de Mexicaan trouwens ook niet toe aan Ajax, hoewel hij tegen FC Utrecht scoorde."

In de optiek van de analist en columnist is Gravenberch nu al veel verder dan iemand als Veerman. "Zet het eens af tegen Ryan Gravenberch, die bij een training van Ajax al meer weerstand ondervindt dan in de meeste Eredivisie-duels. Hij is het voorbeeld van een moderne, complete middenvelder op topniveau. Hoewel hij pas achttien jaar is", aldus Kieft, die de Ajacied de ideale speler anno 2021 vindt. "Terwijl spelers als Veerman en Tannane meer de middenvelders zijn van dertig jaar geleden."