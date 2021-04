Liverpool betaalt 35 miljoen euro voor eerste zomeraankoop

Vrijdag, 23 april 2021 om 19:48 • Jeroen van Poppel

Liverpool gaat zich versterken met Ibrahima Konaté. De 21-jarige verdediger van RB Leipzig komt komende zomer voor zijn ontsnappingsclausule van 35 miljoen euro over en heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met the Reds, zo meldt Fabrizio Romano. Konaté gaat voor vijf seizoenen tekenen op Anfield.

Konaté werd opgeleid bij Sochaux en maakte op jonge leeftijd de overstap naar RB Leipzig. Hij brak daar als jong talent door in de hoofdmacht en kwam in het seizoen 2017/18 tot veertien basisplaatsen in de Bundesliga. Het seizoen daarop was Konaté een vaste basisspeler en kwam hij tot 28 competitieduels voor Leipzig, maar de jaargang 2019/20 moest de verdediger bijna volledig aan zich voorbij laten gaan door een zware spierblessure. Ook het huidige seizoen kampte Konaté regelmatig met blessures. De mandekker staat op twaalf competitiewedstrijden (zes basisplaatsen), waarin hij één goal maakte.

De overgang van Konaté komt niet uit de lucht vallen, want eind maart berichtte The Athletic ook al over de aanstaande transfer. Liverpool kampte dit seizoen met grote defensieve problemen en had daardoor behoefte aan verdedigende versterkingen. Zo raakten Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joel Matip zwaar geblesseerd en moest Klopp regelmatig middenvelders in de verdedigen opstellen. In de winterstop werd met Ozan Kabak van Schalke 04 al een extra centrumverdediger aangetrokken.

Konaté is de tweede centrumverdediger die RB Leipzig kwijtraakt. Eerder activeerde Bayern München de ontsnappingsclausule van Dayot Upamcano, die voor 42,5 miljoen euro overkomt. Met Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb) en Mohamed Simakan (Strasbourg) trok Leipzig reeds twee nieuwe centrumverdedigers voor komend seizoen aan.