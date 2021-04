Haller krijgt een veeg uit de pan in Engeland: ‘Een typische miskoop’

Vrijdag, 23 april 2021 om 20:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:09

Sébastien Haller heeft forse kritiek gekregen vanuit Engeland. Rob Lee laat in gesprek met Football FanCast geen spaan heel van de spits van Ajax, die een ‘exemplarische miskoop’ zou zijn geweest van West Ham United. Lee speelde tussen 2003 en 2005 zestien wedstrijden in het shirt van the Hammers en kwam daarin niet tot scoren.

“Of hij nou wel of niet geschikt was voor de Premier League, hij presteerde gewoon niet goed”, zo begint Lee zijn kritische noot aan het adres van Haller. “Ik weet eigenlijk niet of het nou een centrumspits was. Ik weet niet of hij nou een rechter- of linkerspits was. Ik weet niet wat mensen in hem zagen. Hij was simpelweg niet goed. West Ham heeft geluk gehad dat ze nog 22,5 miljoen euro voor hem kregen (van Ajax, red), maar ze zullen zeker 20 miljoen euro verlies hebben geleden. Het is een typisch voorbeeld van geldverspilling", sneerde de oud-middenvelder naar zowel West Ham als Haller.

Lee ziet op dit moment een speler rondlopen in de Premier League die hem erg aan Haller doet denken. “Hij (Haller, red.) was een soort Joelinton van West Ham: een vergelijkbare speler en een vergelijkbare prijs”, refereert Lee aan de spits van Newcastle United. De Braziliaan kwam in de zomer van 2019 voor 44 miljoen euro over van TSG 1899 Hoffenheim, maar zijn overgang naar Engeland blijkt vooralsnog geen onverdeeld succes. In het huidige Premier League-seizoen kwam Joelinton slechts driemaal tot scoren in 26 optredens.

Haller maakte in juli 2019 na twee indrukwekkende seizoenen bij Eintracht Frankfurt voor een recordbedrag van vijftig miljoen euro de overstap naar West Ham. In Londen kon de Ivoriaan de hooggespannen verwachtingen echter niet waarmaken, daar hij in 54 wedstrijden slechts 14 doelpunten maakte. Namens Ajax scoorde Haller tot dusver tien keer en had daar achttien duels voor nodig.