‘Tegenstanders van de BeNeLiga zijn idioten en dommeriken’

Vrijdag, 23 april 2021 om 18:39 • Jeroen van Poppel

Hoewel er in Nederland weinig draagvlak lijkt voor de BeNeLiga, klinken vanuit België heel andere geluiden over een gezamenlijke competitie. Voormalig Standard Luik-voorzitter Roland Duchâtelet haalt op de Belgische televisie hard uit naar tegenstanders van de BeNeLiga, die volgens hem 'idioten' en 'dommeriken' zijn.

In maart werd bekend dat de clubs uit de Belgische Pro League unaniem achter het idee van een BeNeLiga staan. Het betekent dat in België een gezamenlijke competitie met Nederland serieus onderzocht gaat worden. Vijf clubs uit België - Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, KRC Genk en Standard Luik - en zes clubs uit Nederland - Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en Vitesse - zitten al sinds 2019 met elkaar om tafel om over een mogelijke BeNeLiga te praten. Op basis van een onderzoek van onderzoeksbureau Deloitte werden genoeg aanknopingspunten gezien om de opzet van een gezamenlijke competitie serieus te bespreken. Zo zouden de totale inkomsten met circa 300 miljoen euro toenemen.

Er kleven ook nadelen aan een gezamenlijke competitie. Zo hebben België en Nederland momenteel beide recht op vijf tickets voor Europees voetbal. Dat aantal wordt gehalveerd bij een gezamenlijke BeNeLiga. Voormalig Standard Luik-voorzitter Duchâtelet wil echter niets weten van tegengeluiden. "Een rationeel persoon moet daar honderd procent voor zijn", vertelt de oud-bestuurder, die tussen 2012 en 2015 de leiding had over Standard, in het programma President van Play Sports.

Zou Duchâtelet ook zo denken over de Super League...? ???? pic.twitter.com/wAhB8GJdlj — Play Sports (@playsports) April 22, 2021

Duchâtelet is hard voor de tegenstanders van de competitie. "De mensen die ertegen zijn, dat zijn idioten, die eigenbelang hebben of die niet goed nadenken. Of ze hadden langer naar school moeten gaan, want het zijn dommeriken", aldus de Belg, die niet gelooft dat er ooit een BeNeLiga komt. "Nee, omdat de mensheid meer dommeriken dan intelligente mensen telt. Dat is zeker jammer, maar dat is het lot van de mensheid."