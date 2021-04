Ryan Giggs niet naar EK met Wales na heftige aantijgingen

Vrijdag, 23 april 2021 om 18:00 • Yanick Vos • Laatste update: 18:04

Ryan Giggs staat komende zomer niet langs de lijn op het EK als bondscoach van Wales. De 47-jarige oud-speler van Manchester United moet zich volgende week in de rechtbank verantwoorden voor twee aanklachten van mishandeling en controlerend gedrag. Op 28 april moet de keuzeheer van Wales voorkomen voor de dubbele aanklacht.

Giggs wordt ervan beschuldigd dat hij twee vrouwen heeft mishandeld met letsel als gevolg. Giggs wordt daarnaast verweten dat hij zich van december 2017 tot november 2020 schuldig heeft gemaakt aan manipulerend machtsmisbruik ten opzichte van zijn ex-vriendin.

In november legde Giggs zijn taken als bondscoach van Wales al neer. Hij werd destijds gearresteerd vanwege overlast en mishandeling van zijn ex-vriendin. De voormalig buitenspeler van the Red Devils ontkende de aantijgingen en kwam op borgtocht op vrije voeten.

De oud-voetballer werd in januari 2018 aangesteld als bondscoach van Wales. De nationale ploeg plaatste zich voor het EK van komende zomer en neemt het in de groepsfase op tegen Zwitserland, Turkije en Italië. De nationale voetbalbond van Wales heeft inmiddels bevestigd dat Giggs komende zomer niet als bondscoach op het EK staat. Robert Page wordt zijn vervanger, met Albert Stuivenberg als assistent.