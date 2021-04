Piet Velthuizen krijgt mogelijk nieuwe kans onder de lat bij Fortuna Sittard

Vrijdag, 23 april 2021 om 16:34 • Yanick Vos • Laatste update: 16:40

Fortuna Sittard moet het zondag in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag zeer waarschijnlijk stellen zonder Yanick van Osch. De doelman is deze week positief getest op het coronavius. 1Limburg noemt de kans ‘bijzonder klein’ dat de eerste keeper de wedstrijd in Den Haag haalt. Trainer Sjors Ultee zal een keuze moeten maken tussen Piet Velthuizen en Joshua Wehking.

Van Osch is vrijdag opnieuw getest, maar de club laat weten dat er niet op wordt gerekend dat de 24-jarige doelman inzetbaar is. Ultee zal daarom een vervanger moeten kiezen en heeft de keuze uit Velthuizen en Wehking. Volgens de regionale omroep werden beide doelman vrijdag tijdens de training kritisch bekeken door de hoofdtrainer. De 21-jarige Wehking kwam in de zomer van vorig jaar over van Hamburger SV en speelde nog geen minuut in de Eredivisie.

Velthuizen tekende in februari een contract tot aan het einde van het seizoen in Limburg. De sluitpost zat al geruime tijd zonder club en was bereid om Fortuna Sittard de helpende hand te bieden. De club kampte destijds namelijk met een keepersprobleem, daar Van Osch geblesseerd was en tweede keus Alexei Koselev op het punt stond om een transfer te maken. Velthuizen oogde allesbehalve fit, maar maakte vervolgens toch zijn rentree onder de lat in de Eredivisie.

De rentree van de voormalig doelman van Vitesse liep echter uit op een catastrofe. In de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-0) raakte Velthuizen al vroeg in het duel geblesseerd aan zijn hamstring, waarna Koselev zijn plek na 23 minuten spelen onder de lat innam. Als gevolg van de blessure van Velthuizen ontstond bij Fortuna een interne rel, waarbij keeperstrainer Sieb Dijkstra uiteindelijk werd verbannen bij het eerste elftal en door de club werd teruggezet naar de jeugdopleiding.