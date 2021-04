‘Ik denk dat Ous voor Ajax ook van enorme waarde zou kunnen zijn’

Vrijdag, 23 april 2021 om 16:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:55

Pascal Jansen vindt het nog te vroeg om te spreken van een mislukt huwelijk tussen Oussama Idrissi en Ajax. De trainer van AZ, die komende zondag in de Johan Cruijff ArenA Ajax van de titel af moet zien te houden, werkte in het verleden samen met de Marokkaanse aanvaller en weet wat hij in zijn mars heeft. Desondanks is het Idrissi nog niet gelukt om het volledige vertrouwen van trainer Erik ten Hag te winnen, daar hij tot dusver genoegen moet nemen met een rol als invaller.

Het duel met Ajax betekent voor Jansen een weerzien met Idrissi. De twee werkten in het verleden samen bij AZ, toen Jansen als assistent-trainer fungeerde van John van den Brom en Arne Slot en Idrissi als speler van AZ na twee seizoenen een transfer naar Sevilla verdiende. Sinds januari speelt Idrissi op huurbasis in Amsterdam, al komt hij nauwelijks aan de bak. Dat de aanvaller momenteel genoegen moet nemen met een rol als invaller, zegt volgens Jansen niet zoveel. "Dat maakt hem geen mindere speler, wan het zegt ook wat over de kwaliteit van de Ajax-selectie. Ik denk dat Ous voor Ajax ook van enorme waarde zou kunnen zijn."

Door het gelijkspel tegen FC Utrecht (1-1) is Ajax zondag afhankelijk van het resultaat bij de wedstrijd tussen PSV en FC Groningen om zich tot kampioen van de Eredivisie te kunnen kronen. Mocht de ploeg van Ten Hag zelf weten te winnen van AZ en PSV punten verspelen tegen Groningen, dan is de landstitel een feit. “Wij focussen op wat wij kunnen beïnvloeden", blikt Jansen op de clubwebsite vooruit op het duel met Ajax. "PSV zal er ook alles aan doen om plek twee vast te houden, dus ons plan zal niet afwijken na aanleiding van hun wedstrijd tegen Groningen.”

AZ is zelf ook gebaat bij een goed resultaat, daar de Alkmaarders nog volop meedoen om de tweede plek, die aan het einde van de rit recht geeft op kwalificatie voor de play-offs van de Champions League. Jansen denkt te weten waar hij Ajax zondag pijn kan doen. "Ajax speelt met veel risico, veel mensen voor de bal, kort combinatiespel en geven druk op de helft van de tegenstander. Daarbij geven ze ruimtes weg. Daar moeten we van profiteren en ik denk dat we als team dusdanig zijn gegroeid dit seizoen, om in balbezit Ajax onze wil wat meer op te leggen.”