Ajax spreekt na rentree vertrouwen uit met contract tot medio 2023

Vrijdag, 23 april 2021 om 15:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:52

Ajax heeft het contract van Anass Salah-Eddine met twee seizoenen verlengd, zo laat de club vrijdagmiddag weten via de officiële kanalen. De negentienjarige linkervleugelverdediger beschikte over een aflopend contract en ligt met de nieuwe verbintenis tot medio 2023 vast in Amsterdam.

Salah-Eddine kwam in 2018 over van AZ en maakte in januari vorig jaar zijn debuut in het betaalde voetbal, toen hij in de basis begon in de uitwedstrijd tegen Jong PSV (0-0). In de voorbereiding op het huidige seizoen raakte hij in een oefenwedstrijd tegen Almere City zwaar geblesseerd. Door gescheurde enkelbanden en een gebroken kuitbeen stond hij maanden aan de kant. Salah-Eddine maakte op 19 maart zijn rentree in de Keuken Kampioen Divisie in de gewonnen thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht (4-3). Vlak voor tijd kwam hij als invaller binnen de lijnen.

De club en de zaakwaarnemer van de speler startten in januari met de eerste gesprekken over een nieuw contract. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe tweejarige verbintenis. Op Instagram reageert het talent verheugd op zijn nieuwe contract. "Vandaag is een grote dag voor mij en mijn familie. Ik ben trots dat ik mijn contract heb verlengd. Ik kijk er naar uit om weer te stralen op het veld voor deze geweldige club."

"Ik heb nog steeds de ambitie om zo snel mogelijk in Ajax 1 te spelen. Daar verandert deze blessure niets aan. Het gaat nu alleen met een kleine omweg", zo liet de linksback vorig jaar weten op de clubwebsite van Ajax. "Ik denk zelfs dat ik hier sterker van ga worden. Mentaal en fysiek. Want laten we eerlijk zijn: zo’n blessure is niet niks. Ik ga er alles aan doen om mijn dromen uit te laten komen."