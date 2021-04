Schmidt geconfronteerd met geruchten: ‘In Duitsland zijn veel clubs op zoek’

Vrijdag, 23 april 2021 om 14:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:38

Roger Schmidt heeft vrijdagmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie gereageerd op de vermeende interesse in hem van clubs uit de Bundesliga. De oefenmeester van PSV werd de voorbije weken in verband gebracht met Eintracht Frankfurt en recent met Hertha BSC, maar lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een verblijf in Eindhoven. Bovendien is het nog maar de vraag of de technische leiding van PSV bereid is om Schmidt zomaar te laten gaan. Schmidt tekende vorig jaar bij zijn aanstelling in Eindhoven een tweejarig contract.

Tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Groningen van zaterdagavond werd Schmidt gevraagd naar de geruchten over een mogelijke terugkeer naar de Bundesliga. Eerder was hij als trainer van Bayer Leverkusen actief op het hoogste niveau in Duitsland. "In Duitsland zijn veel clubs op zoek naar een coach, maar ik ga niet elke keer reageren op geruchten. Die zijn er namelijk altijd. Ik heb vorig jaar de beslissing genomen dat PSV voor mij de beste optie is en ik ben gelukkig om hier te werken”, vertelde Schmidt, geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar BILD een maand geleden al melding maakte van interesse van Frankfurt in Schmidt, schijnt ook Hertha geïnteresseerd te zijn in de Duitse oefenmeester. Bij Hertha zwaait momenteel Pal Dardai nog de scepter als hoofdtrainer. De oud-speler van de club uit Berlijn werd in januari aangesteld als opvolger van de ontslagen Bruno Labbadia. Eintracht is op zoek naar een opvolger voor Adi Hütter, die aan het einde van het seizoen de overstap naar Borussia Mönchengladbach gaat maken. Ook Ajax-trainer Erik ten Hag werd deze week in verband gebracht met Frankfurt.

Volgens Schmidt is er nog genoeg om voor te spelen bij PSV. "We zijn op dit moment in de race voor plek twee. Die willen we veilig stellen om Champions League-voetbal te halen. Dat is het doel nu. Daarvoor moeten we goede wedstrijden spelen en voor straks een uitgebalanceerde selectie gaan samenstellen. Een goede selectie geeft nu eenmaal de grootste kans om het hoogste te halen. Wij hebben volgend seizoen een nóg betere selectie nodig dan dit seizoen. We hebben spelers van buitenaf nodig, zonder twijfel."

Schmidt durft niet te voorspellen of hij volgend jaar nog de beschikking heeft over Mario Götze. Sky Deutschland meldde vorige week dat de aanvaller zinspeelt op een vertrek uit Eindhoven, daar hij is overgestapt van zaakwaarnemer. Götze heeft in zijn contract bij PSV een clausule laten opnemen waarmee clubs uit de grote competities hem kunnen overnemen voor een vastgesteld bedrag. "Ik kan niet voor hem spreken, maar mijn gevoel is dat hij hier gelukkig is en dat PSV een goede stap voor hem is geweest", aldus Schmidt. "Helaas heeft hij wat blessures gehad en dat vertraagde het proces van zijn ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat we goede kansen hebben dat hij hier komend seizoen opnieuw speelt.”

PSV bereidt zich met een fitte selectie voor op de wedstrijd tegen Groningen. Enkele spelers die ziek waren zijn teruggekeerd en fit genoeg om te spelen. Daardoor mist Schmidt alleen de langdurige afwezigen: Mauro Júnior, Ryan Thomas, Érick Gutiérrez, Maximiliano Romero en Richard Ledezma. Groningen daarentegen maakte vrijdag bekend af te zullen reizen zonder Arjen Robben. De voormalig speler van PSV beleefde twee weken geleden tegen sc Heerenveen (0-2 verlies) zijn rentree, maar is niet fit genoeg om aan te treden tegen PSV. Ook de geblesseerde Bart van Hintum ontbreekt bij de Groningers.