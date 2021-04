Gudde heeft geen boodschap aan De Jong en reikt schaal gewoon uit

Vrijdag, 23 april 2021 om 13:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:00

Eric Gudde meldt zich vrijdagavond gewoon met de kampioensschaal in Alkmaar als SC Cambuur op bezoek bij Jong AZ de titel in de Keuken Kampioen Divisie kan veiligstellen. De directeur betaald voetbal van de KNVB werd eerder door Cambuur-trainer Henk de Jong afgeraden om de schaal uit te reiken, maar daar heeft Gudde geen boodschap aan. De directeur van de voetbalbond maakte zich vorig jaar niet geliefd in Leeuwarden met het besluit om geen enkele club vanuit de Keuken Kampioen Divisie te laten promoveren.

Bij een overwinning op Jong AZ en puntenverlies van De Graafschap tegen Almere City is het kampioenschap vrijdagavond een feit voor Cambuur. De voorsprong van de ploeg van De Jong bedraagt negen punten met nog vier speelronden te gaan. De Jong liet vorige week al weten geen baat te hebben bij een bezoek van Gudde bij een eventueel kampioenschap. “Dat is beter van niet, ook voor hem. Op menselijk gebied bedoel ik dat. Dat moet hij niet doen, dat is niet verstandig. Verder is het een hartstikke nette man”, zei de oefenmeester tegen het Algemeen Dagblad.

Zoals gebruikelijk reikt de directeur betaald voetbal de kampioensschaal uit aan clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Gudde ziet dan ook geen reden om daarvan af te wijken en overhandigt de schaal gewoon zelf, mocht het zover zijn. In 2018 en 2019 reikte hij de schalen al uit aan PSV, Jong Ajax, FC Twente en Ajax. “Apart dat een trainer zich opwerpt als woordvoerder van de club. Wat wil hij hiermee bereiken? Ik heb wel mijn verantwoordelijkheden als KNVB-directeur”, reageerde Gudde op de woorden van De Jong.

Het voetbalseizoen kwam vorig seizoen abrupt ten einde door de coronacrisis. De KNVB besloot de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stil te leggen en uiteindelijk niet uit te laten spelen. Er werd geen kampioen uitgeroepen en clubs degradeerden niet uit de Eredivisie, terwijl Cambuur promotie naar het hoogste niveau door de neus geboord zag worden. Volgend seizoen meldt de club uit Friesland zich weer in de Eredivisie, daar promotie vorige week al werd veiliggesteld. Daarmee keert Cambuur na vijf jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau.