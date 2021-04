Geldschieter JPMorgan Chase trekt handen af van de Super League

Vrijdag, 23 april 2021 om 11:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:34

JPMorgan Chase, de belangrijkste financier van de Super League, trekt zijn handen af van het project. De Amerikaanse bank heeft vrijdag een statement gepubliceerd, waarin men erkent een verkeerde inschatting te hebben gemaakt. De uittrede van JPMorgan lijkt de doodsteek voor de Super League, nadat het merendeel van de twaalf founding clubs zich al heeft teruggetrokken.

"Het is duidelijk dat we verkeerd hebben beoordeeld hoe deze deal zou vallen in de brede voetbalgemeenschap en welke impact de deal allemaal zou hebben op deze gemeenschap. We zullen hiervan leren", meldt de Amerikaanse bank, die zelf ook kritiek kreeg voor het aandeel in de plannen. JPMorgan had 3,25 miljard euro gereserveerd om het project te financieren. Dat bedrag zou verdeeld worden over de deelnemende clubs.

Donderdag werd al duidelijk dat JP Morgan zich niet populair heeft gemaakt met de steun aan het project. Standard Ethics, een bureau dat merken beoordeelt op basis van duurzaamheid, paste de rating voor de bank aan van 'voldoende' naar 'niet-conform'. Het bureau oordeelt hard over de clubs en de bank, die geen oog zouden hebben gehad voor duurzaamheid; Standard Ethics baseert zich daarbij op de richtlijnen van de VN, de OESO en de Europese Unie.