Van Polen loert met contractverlenging op bijzondere status in de Eredivisie

Vrijdag, 23 april 2021 om 11:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:41

Bram van Polen speelt ook volgend seizoen bij PEC Zwolle. De 35-jarige verdediger heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd en begint daarmee aan zijn vijftiende seizoen in Zwolse dienst. Door de nieuwe verbintenis kan Van Polen na dit seizoen de langstzittende speler in de Eredivisie worden bij dezelfde club. Die titel is nu toebedeeld aan Robert Zwinkels, die bij een degradatie met ADO Den Haag naar de Keuken Kampioen Divisie zijn record uit handen ziet glippen.

Van Polen stelde twee belangrijke voorwaarden bij het verlengen van zijn contract. "Ik wil me nog hartstikke fit voelen en ik wil daarbij van waarde kunnen zijn voor het team", zo vertelt hij op de website van de club. "Gelukkig is dit allebei na al die jaren nog steeds het geval. Daarbij is dit mijn club en ligt hier mijn eindstation als voetballer, maar dat eindstation stellen we voor nu nog wel even uit. Natuurlijk gaan de jaren tellen, maar het lichaam kan het nog prima aan en ook mentaal voel ik me fris. Ik plak er met alle liefde nog een jaar aan vast.”

Zwolle gaf vrijdagochtend al een voorproefje op het nieuws met een paginagrote advertentie in De Stentor van een juichende Van Polen en de tekst 'clubliefde bestaat'. Bovendien liet de club verschillende oud-spelers poseren in het shirt, waaronder Arne Slot, Wout Brama en Eric Botteghin. "Van de ervaring die Bram met zich meebrengt wordt iedere dag weer geprofiteerd door de andere jongens", vertelt technisch manager Mike Willems. "Bij de trainingen loopt hij altijd voorop en op conditioneel gebied presteert hij nog altijd boven de norm. Dit alles maakt dat Bram een absolute meerwaarde is voor PEC Zwolle, ook komend seizoen.”

Van Polen doorliep de jeugdopleiding bij Vitesse, maar wist bij de Arnhemmers nooit een officiële wedstrijd te spelen in de hoofdmacht. Daarop besloot hij in 2007 de overstap te maken naar Zwolle, waar hij kampioen werd van de eerste divisie, de TOTO KNVB Beker won ten koste van Ajax en ook te sterk was voor de Amsterdammers in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Sinds het vertrek van Joey van den Berg halverwege het seizoen 2012/13 draagt hij de aanvoerdersband.