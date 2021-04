‘Torrado heeft met Ajax gesproken over Álvarez en het ziet er goed uit’

Vrijdag, 23 april 2021 om 10:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:47

Mexico hoopt tijdens de Olympische Spelen over Edson Álvarez te kunnen beschikken. Gerardo Torrado, de sportief directeur van de Mexicaanse voetbalbond, is na gesprekken met Ajax hoopvol over de deelname van de middenvelder. In een interview met TV Azteca vertelt trainer Jaime Lozano dat hij Diego Lainez van Real Betis en Álvarez van Ajax hoopt te kunnen inzetten en dat hij tevens overweegt Javier Hernández op te roepen voor Mexico Onder-23.

"Gerardo Torrado heeft al met de clubs gesproken en het ziet er goed uit", verzekert Lozano. "Het is nog niet honderd procent bevestigd, maar het lijkt erop dat de clubs ze willen afstaan en dat ze deel kunnen nemen aan de Spelen. Ik moet herhalen dat het nog niet zeker is, maar de kans is groot dat alle spelers die de juiste leeftijd hebben, zich bij ons kunnen voegen." Lainez en Álvarez zijn respectievelijk 20 en 23 jaar oud en hoeven geen dispensatie te krijgen om te kunnen deelnemen. Dat geldt wel voor de 32-jarige Hernández van LA Galaxy.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Chicharito scoorde zondagavond nog twee keer tijdens de gewonnen seizoensouverture tegen Inter Miami (2-3). De spits worstelde vorig seizoen met blessures en heeft zijn vrije tijd aangegrepen om fysiek sterker te worden aan de hand van persoonlijke training. "Hij heeft zich goed voorbereid en is weer wie hij altijd was: een goede doelpuntmaker, een ster. Dit is het resultaat. We hebben nog ongeveer een maand om de lijst op te stellen en je moet Chicharito natuurlijk altijd volgen, want hij is een exceptionele leider en heeft ervaring."

Mexico speelt op de Olympische Spelen tegen Japan, Zuid-Afrika en Frankrijk in de groepsfase. Het toernooi wordt tussen 21 juli en 7 augustus afgewerkt in Tokio. Tussen 10 juli en 1 augustus vindt ook de Gold Cup plaats en om die reden staan Lozano en Gerardo Martino, respectievelijk de bondscoaches van Mexico Onder-23 en de nationale A-ploeg, 'constant' in contact met elkaar om de mogelijkheden te bespreken.

Neymar

Brazilië hoopt Neymar te overtuigen van deelname aan de Spelen. De aanvaller van Paris Saint-Germain, die in 2016 ook meespeelde met de Olympische ploeg, speelt eerst met de A-selectie op de Copa América van 13 juni tot en met 11 juli. Anderhalve week later beginnen de Spelen, waarop Brazilië uitkomt tegen Duitsland, Saudi-Arabië en Ivoorkust. Bondscoach André Jardine hoopt dat Neymar als een van de drie 'dispensatiespelers' van ouder dan 23 jaar mee wil. "We willen een zo sterk mogelijke ploeg hebben. Neymar zou onze belangrijkste speler zijn."