‘Mendes voert gesprekken over terugkeer van Ronaldo naar Premier League’

Vrijdag, 23 april 2021 om 09:15 • Chris Meijer

La Gazzetta dello Sport pakt vrijdagochtend op zijn voorpagina uit met Cristiano Ronaldo. De roze sportkrant schrijft dat zaakwaarnemer Jorge Mendes de opdracht heeft gekregen om verkennende gesprekken over een terugkeer naar Manchester United te voeren. De 36-jarige Ronaldo zou om een aantal redenen hebben besloten dat komende zomer het moment moet worden om Juventus te verlaten.

Ronaldo is niet tevreden met de prestaties van Juventus dit seizoen. La Vecchia Signora bezet de vierde plek in de Serie A met een achterstand van elf punten op koploper Internazionale, waardoor de Italiaanse landstitel voor het eerst in jaren een andere winnaar dan Juventus krijgt. De ploeg van trainer Andrea Pirlo strandde bovendien al in de achtste finale van de Champions League tegen FC Porto en Ronaldo heeft er door de financiële gevolgen van de coronapandemie weinig vertrouwen in dat de huidige situatie snel zal verbeteren.

Er wordt al langer gespeculeerd over het vertrek van Ronaldo, daar Juventus de dure Portugese aanvaller zou willen lozen om ruimte in het budget te maken. Het is een van de redenen waardoor zijn naam de voorbije weken in verband gebracht werd met een terugkeer naar Real Madrid. Florentino Pérez, president van de Koninklijke, sloot een rentree in het Bernabéu uit. “Ik houd van Ronaldo en hij heeft Real Madrid veel gegeven, maar het heeft geen zin. De logica ontbreekt”, sprak Pérez in het programma El Chiringuito.

Ole Gunnar Solskjaer, die nog met hem samenspeelde, zou Ronaldo graag naar Manchester United willen halen. La Gazzetta dello Sport schrijft echter dat een terugkeer naar de club waar de Portugees tussen 2003 en 2009 speelde geen vanzelfsprekendheid is. Manchester United voelt eveneens de financiële gevolgen van de coronapandemie, waardoor Ronaldo zal moeten inleveren om weer in de Premier League aan de slag te gaan. Ronaldo verdient bij Juventus naar verluidt 31 miljoen euro per jaar en ligt nog tot medio 2022 vast.