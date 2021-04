‘Dit vind ik jammer van Koeman, die jongen is een makkelijk slachtoffer’

Vrijdag, 23 april 2021 om 07:49 • Chris Meijer • Laatste update: 07:59

Ronald Koeman viel donderdagavond tijdens het duel tussen Barcelona en Getafe (5-2) hevig uit naar Óscar Mingueza. In de eerste helft werkte een blessurebehandeling bij de 21-jarige verdediger al op de zenuwen van Koeman, die twintig minuten voor tijd zelfs in woede ontstak toen de verdediger mee naar voren ging. Nog geen drie minuten later werd Mingueza gewisseld door Samuel Umtiti. Jan van Halst en Khalid Boulahrouz plaatsten in de studio van Ziggo Sport hun vraagtekens bij dit harde besluit van Koeman.

“We hebben er een hele uitgebreide analyse op losgelaten”, zo begon Van Halst. “Maar waar ik van uit ga, en dat is een aanname, is dat Koeman in de rust heeft gezegd: ‘Niet naar voren gaan’. Als je goed kijkt, zie je dat Mingueza wel mogelijkheden heeft om naar voren te gaan. Hij coacht Ilaix Moriba nog even, van: ‘Blijf jij hangen?’ Hij sluit aan en plotseling stopt hij, alsof hij zijn hamstring scheurt. Vanuit de camera van achter het doel kun je zien dat hij waarschijnlijk wordt gecoacht door Koeman. Je ziet hem gebaren: ‘Moet je zien, man. Er staan nog genoeg mensen achter de bal’.”

“Een weerwoord hebben, dát moet je niet doen. Daardoor wordt hij gewisseld, dat voelde hij al. Hij moet nog die hele gang maken door een leeg stadion, hij weet al: oh jee, ik heb de baas tegengesproken”, ging de analist van Ziggo Sport verder. “Dit vind ik jammer van Koeman. Die jongen weet wel dat hij gaat verliezen van je. Hij is een makkelijk slachtoffer. Die jongen wil hem een handje geven en dan negeert hij hem.”

Boulahrouz stelde dat Mingueza eigenlijk zijn fout al toegeeft door zich kwetsbaar op te stellen. “Koeman loopt weg alsof hij weer moet gaan coachen. Ik snap dat hij geen tijd heeft om na te praten, maar dit moet hij niet doen. Het is toch de vader, hè”, sprak Van Halst. Presentator Bas van Veenendaal nam het op voor Koeman door te op te werpen dat je als verdediger in een driemansdefensie niet zomaar naar voren kunt.

“Dit geeft misschien wel aan dat Koeman niet zo heel veel vertrouwen heeft in zijn verdediging”, reageerde Boulahrouz. “Normaal gesproken moet het oké zijn om mee te gaan, als alle posities bezet zijn en een verdedigende middenvelder jouw taken overneemt. 3-1 voor tegen Getafe, dat moet oké zijn. Blijkbaar heeft hij er de nadruk op gelegd dat zij de rust moeten bewaren achterin. Dat zij er zijn om de controle te houden en ervoor te zorgen dat ze de boel dichthouden. 3-1 moeten we houden en uitbouwen, die gedachte. Dat Mingueza zo in het openbaar een weerwoord gaf, zat Koeman waarschijnlijk niet lekker.”

Van Veenendaal sprak van een ‘harde maatregel’ en vroeg zich af of het beter is om een arm om Mingueza heen te slaan en later met hem te gaan praten. “Ik vind het niet zo chique, Koeman weet dat het allemaal in beeld komt. Het is een beetje een voorbeeld stellen: we maken afspraken en als die niet nagekomen worden, grijp ik keihard in”, gaf Van Halst te kennen. “Ik vind dat Bas een punt heeft, wat wat voor invloed heeft dit op zo’n speler?”, zo haakte Boulahrouz in. “Je zag dat de gang naar de kant niet makkelijk was, hij was echt aangeslagen. Je zag Puig met hem praten, van: ‘Waarom ben je gewisseld?’ Want normaal gesproken zou hij die wedstrijd uitspelen.”

Van Halst werkte in het seizoen 2001/02 met Koeman samen bij Ajax. “Ik heb hem een paar keer meegemaakt, hij heeft een soort felle knop. Dan is hij een winnaar die over lijken gaat. Dan moet je even niet in de buurt komen. Ik denk dat Mingueza de volgende keer wel voorbijloopt en denkt: ik praat morgen wel met hem”, bracht Van Halst in herinnering. Koeman noemde na afloop zijn houding richting Mingueza ‘overdreven’ en zei dat hij de verdediger niet vanwege het bewuste moment wisselde. Volgens de oefenmeester hadden de twee al gesproken en was ‘alles opgehelderd’.

Ronald Koeman & Sergio Ramos

“Mingueza is bezig aan een geweldig seizoen, maar Koeman leerde hem de les met zijn wissel”, valt bij de beoordelingen van de Madrileense sportkrant AS te lezen. “Hij wil concentratie en rendement. De verdediger begreep dat.” Voor Sport speelde het moment geen rol van betekenis wat betreft de beoordelingen. De ‘onvermoeibare’ Mingueza krijgt een zes; alleen Gerard Piqué, Jordi Alba (beiden een zeven), Sergio Busquets en Messi (beiden een acht) scoorden hoger. Mundo Deportivo zag hoe Mingueza tot ‘een offensieve opleving op een ongeschikt moment ruimschoots aan de verwachtingen voldeed’.

“Dit was overdreven”, schrijft Marca over het ongemakkelijke moment tussen Koeman en Mingueza aan de zijlijn. “De boosheid van Koeman was door heel het stadion te horen. De wissel en de reactie na de wissel waren een te zware straf. Mingueza is een voorbeeldige jongen met een optimaal rendement. Hij is net een spons in zijn eerste jaar in de elite van het voetbal. Een moment als dit, een wissel na een woedeaanval van de trainer, een moment dat iedereen heeft meegekregen, kan alleen maar nadelige bijwerkingen hebben. Gelukkig heeft Koeman nooit Sergio Ramos tot zijn beschikking gehad. Die gaat maar wat graag mee naar voren, zelfs als de stand zich daar niet voor leent.”