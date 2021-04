Geertruida geeft eerste kranteninterview: ‘Het belemmert me ook niet’

Vrijdag, 23 april 2021 om 07:04

Lutsharel Geertruida maakt een goed seizoen door met Feyenoord, daar hij een basisplaats veroverde en al acht keer scoorde. Toch verscheen twintigjarige verdediger weinig in de media, wat te maken heeft met het feit dat hij stottert. Geertruida geeft nu aan het Algemeen Dagblad en De Telegraaf zijn eerste kranteninterview, nadat hij eerder al een interview gaf aan Feyenoord Magazine.

Geertruida wil er volgens het Algemeen Dagblad voor waken dat hij in ieder interview gevraagd wordt naar het stotteren. “Maar ik begrijp ook dat er in dit eerste interview naar gevraagd wordt. Ik heb nooit het idee gehad dat stotteren mijn voetballoopbaan in gevaar zou kunnen brengen. Het belemmert me ook niet op het veld of in de kleedkamer. Een interview, en dan vooral voor een camera, dat is nog een ander verhaal”, geeft de verdediger te kennen. “Ik ben best druk in de kleedkamer.”

Ondanks dat hij als centrumverdediger werd opgeleid, breekt Geertruida nu door als rechtsback. “Natuurlijk heeft elke speler zijn favoriete positie, maar voor nu is dit prima. Dit is de periode om door te breken en veel minuten te maken. Dat is nu voor mij het belangrijkste. Op de lange termijn hoop ik in de as van het veld te spelen”, zegt de jeugdinternational. Hij mocht zich vorige maand op het laatste moment nog in de EK-selectie van Jong Oranje melden, doordat Jurriën Timber verstek moest laten gaan. Normaal gezien moet hij ook Deyovaisio Zeefuik voor zich dulden in de pikorde, terwijl bondscoach Erwin van de Looi tegen Jong Duitsland Jordan Teze als rechtsback posteerde.

“In mijn leeftijdscategorie zitten veel rechtsbacks. Je hebt ook Devyne Rensch van Ajax en Sherel Floranus van Heerenveen nog. Dat ik eerst niet bij de EK-selectie zat, was een teleurstelling. Maar ik heb de knop snel omgezet”, zegt Geertruida. In de toekomst zou hij ook nog kunnen kiezen voor een interlandcarrière met Curaçao. “Mijn zaakwaarnemer is gebeld, maar het is te vroeg om daarover na te denken. Natuurlijk zit ook Curaçao in mijn hart. En met Guus Hiddink als bondscoach doen ze het goed. Maar ik leg de lat hoog.”