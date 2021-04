De Telegraaf: Remko Pasveer in gesprek met Ajax

Vrijdag, 23 april 2021 om 06:33 • Laatste update: 06:40

Ajax is in gesprek met Remko Pasveer over een contract voor komend seizoen, zo weet De Telegraaf te melden. Vitesse maakte donderdagavond wereldkundig dat de 37-jarige doelman na de huidige jaargang gaat vertrekken uit Arnhem, omdat beide partijen het niet eens zijn geworden over een nieuw contract. De krant schrijft dat dit te maken heeft met het feit dat Pasveer graag een tweejarig contract wilde ondertekenen bij Vitesse, terwijl de Arnhemmers niet verder wilden gaan dan een eenjarige verbintenis.

Ajax zit door de door de dopingschorsing van André Onana en zijn weigering om bij te tekenen met een ‘lastige keeperssituatie’. Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet vorige week zondag weten dat de onderhandelingen over het verlengen van de tot medio 2022 lopende verbintenis van de 25-jarige sluitpost waren gestopt. Daarentegen lijkt Ajax er wel uit te komen met Maarten Stekelenburg, die hem voorlopig vervangt onder de lat. Het heeft er alle schijn van dat de 38-jarige doelman voor een jaar gaat bijtekenen.

Met Pasveer is men van plan om nog een ervaren doelman aan de selectie toe te voegen. De Telegraaf schrijft dat hij met ‘zijn meevoetballende kwaliteiten uitstekend in het profiel van Ajax past’. Pasveer is komende zomer transfervrij op te pikken, daar hij bij Vitesse in het bezit is van een aflopend contract. Beide partijen waren in vergevorderde onderhandelingen over een langere samenwerking, maar raakten het uiteindelijk niet eens over de contractduur. Pasveer wilde voor twee jaar bijtekenen, Vitesse wilde niet verder gaan dan een jaar.

Technisch directeur Johannes Spors betreurde het vertrek van Pasveer. "We hebben Remko een hele goede aanbieding gedaan. Het is zijn goed recht daar wel of niet op in te gaan en wij respecteren zijn beslissing om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Remko is op en top prof. We weten zeker dat hij de komende weken alles blijft geven in de strijd om Europees voetbal."

Pasveer is bezig aan zijn vierde seizoen bij Vitesse, nadat hij de jeugdopleiding bij FC Twente doorliep. Tussen 2014 en 2017 droeg hij het shirt van PSV, waar hij de concurrentiestrijd diende aan te gaan met Jeroen Zoet. In totaal zou Pasveer achttien keer het shirt van PSV dragen in een officiële wedstrijd, waarna hij in 2017 de overstap maakte naar Vitesse. Zijn eerste jaar onder Leonid Slutsky verliep moeizaam, maar inmiddels is hij een vaste waarde en draagt hij zelfs de aanvoerdersband, na het vertrek van Bryan Linssen naar Feyenoord afgelopen zomer.