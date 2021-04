Koeman verklaart hevige woedeaanval: ‘Het is weer goed tussen ons’

Vrijdag, 23 april 2021 om 01:04 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ronald Koeman doet als trainer van Barcelona graag beroep op de jeugd, maar ook talenten van de Spaanse topclub mogen zich geen fouten permitteren. Óscar Mingueza zal zich de wedstrijd van donderdag tegen Getafe (5-2 winst) nog lang heugen. In de eerste helft werkte een blessurebehandeling bij de 21-jarige verdediger al op de zenuwen van Koeman, die twintig minuten voor tijd zelfs in woede ontstak toen de verdediger mee naar voren ging. Nog geen drie minuten later werd Mingueza gewisseld door Samuel Umtiti, die al sinds 6 maart niet meer het tenue van de Catalanen om de schouders had gedragen.

Mingueza hield na tien minuten spelen, bij een stand van 1-0, klachten aan zijn knie over na een duel met Takefusa Kubo. De verdediger werd aan de zijlijn door de medische staf van Barcelona behandeld en dat duurde vrij lang. Tot overmaat van ramp werkte Clément Lenglet de bal ondertussen in zijn eigen doel: 1-1. “De blessurebehandeling van Mingueza aan de zijkant duurde veel te lang”, erkende Koeman na afloop. De Nederlander was niet blij met de gang van zaken en gaf Sergiño Dest de opdracht om warm te lopen. “Ik moest weten of Óscar door kon of niet. Uiteindelijk zei hij dat hij door kon. Van deze situatie moet zowel de medische staf als de voetballer leren. Dit mag niet meer voorkomen.”

Wow! Ronald Koeman is boos op Oscar Mingueza. De verdediger van Barcelona gaat mee bij een aanval en daar is Koeman niet... Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 22 april 2021

Na ruim zeventig minuten spelen, bij een stand van 3-2, ging Mingueza mee naar voren, tot ongeloof en woede van Koeman. Barcelona speelde immers met een driemansdefensie en de Nederlander liet duidelijk in woord en gebaar weten wat voor consequenties dat had kunnen hebben. Enkele minuten later werd Mingueza vervangen door Umtiti. De verdediger wilde de zittende Koeman een hand geven, maar de geconcentreerde trainer keurde hem geen blik waardig en beet hem ‘Hablamos luego’ toe, ‘we praten later’.

“Mijn houding jegens Mingueza is een beetje overdreven”, vervolgde Koeman. “Hij is bezig aan een geweldig seizoen. Hij moet alleen leren dat je in elke wedstrijd een speler van Barcelona bent. Dat je elke wedstrijd een bepaald niveau moet halen. Pedri haalde vandaag bijvoorbeeld ook niet zijn niveau. Ik heb Mingueza niet naar de kant gehaald omdat ik boos was, maar omdat ik Umtiti minuten wilde geven. Maar het is duidelijk dat Óscar en ook Ronald Araújo niet goed hebben gespeeld.” Laatstgenoemde kwam in de rust binnen de lijnen en veroorzaakte een strafschop in een duel met Enes Ünal, die vanaf elf meter de 3-2 op het scorebord zette. Araújo maakte zijn fout goed door de 4-2 binnen te koppen.

“Mingueza moet niet zo vaak de zijkant opzoeken als we achterin met drie man spelen. Ik heb al met hem gesproken en alles is opgehelderd. Het is weer goed tussen ons, er is geen enkel probleem.” Koeman zat in de tweede helft sowieso geen moment rustig op zijn stoel. “In de tweede helft waren de spelers minder geconcentreerd en hebben we veel fouten gemaakt”, legde hij uit. “Het tempo in balbezit daalde en we hebben het ons moeilijk gemaakt met de 3-2. Het was onnodig. We kunnen het tempo niet laten zakken. Daar moeten we van leren.”

Door de zege komt Barcelona op vijf en drie punten van respectievelijk Atlético Madrid en Real Madrid, maar wel met een wedstrijd minder. Op 8 mei komt het team van Simeone bovendien naar het Camp Nou en dus heeft Barcelona het winnen van de dubbel in principe in eigen hand. Sevilla mag echter ook niet uitgevlakt worden: de Zuid-Spanjaarden hebben één punt minder en één wedstriid meer dan Barcelona. “Of we ons favoriet voelen? Nou nee, we voelen ons niet sterker dan de drie andere teams”, benadrukte Koeman. “Ook zij verkeren in een goed moment. Elke ploeg heeft lastige wedstrijden voor de boeg. Het zal allemaal op de laatste speeldag worden beslist.”