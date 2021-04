Erik ten Hag oneens met vraag van NOS: ‘Hij is niet in vorm? Sorry?’

Donderdag, 22 april 2021 om 23:30 • Dominic Mostert

Erik ten Hag neemt het op voor Sébastien Haller. De spits van Ajax scoorde dit seizoen acht keer in veertien duels in de Eredivisie, maar blijft niet gevrijwaard van kritiek. Een verslaggever van de NOS stelde donderdagavond na het gelijkspel tussen Ajax en FC Utrecht (1-1), de oude club van Haller, dat de winteraanwinst 'niet in vorm' is. Met die opmerking is Ten Hag het oneens.

De trainer van Ajax kende Haller een basisplek toe tegen Utrecht. De recordaankoop was met een kopbal in de eerste helft dicht bij een doelpunt, maar keeper Eric Oelschlägel tikte de bal over de lat. De verslaggever vroeg naar de basisplek van Haller en ook naar de reserverol van Klaassen. "Je weet van tevoren dat als je Davy Klaassen op de bank zet, Mohammed Kudus minder is. Brian Brobbey is ook in vorm en Sébastien Haller niet. Zijn dat ook fouten van een coach?", luidde de vraag.

"Haller niet in vorm, sorry?", counterde Ten Hag. Hij noemde daarna de statistieken op die Haller na achttien officiële wedstrijden voor Ajax kan overleggen. "Tien goals, zes assists (zeven, red.), dan ben je wel in vorm denk ik. Zondag gaf hij nog de assist op de winnende", doelde Ten Hag op de treffer van David Neres in de gewonnen bekerfinale tegen Vitesse. "Het is een topspits. Ik moet nog een spits bij Ajax zien, ook in de historie, die deze statistieken kan overleggen."

Een speler op wie Ten Hag na afloop wel kritisch is, is Kudus. De middenvelder kreeg de voorkeur boven Klaassen, maar werd vroeg in de tweede helft gewisseld. "Het was aan de bal wat onwennig. Soms maakte hij goede keuzes, maar soms totaal verkeerde keuzes. Dan schiet hij, terwijl hij op Neres had moeten spelen", zei Ten Hag. "Het is een geweldig talent, maar je moet het ook verdienen om te spelen. Hij laat het ook zien op de training, maar hij moet leren om niet te geforceerd te doen. Hij kan gewoon geweldig voetballen. Dat hebben we allemaal al kunnen constateren."