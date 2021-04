Emotionele Mertens schiet zich op fabelachtige wijze in geschiedenisboeken

Donderdag, 22 april 2021 om 22:45 • Chris Meijer

Napoli heeft de slag om de vijfde plaats in de Serie A weten te winnen van Lazio. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso versloeg de Romeinen met 5-2 en nadert nummer vier Juventus daardoor weer tot op twee punten. Dries Mertens tekende op schitterende wijze voor de vierde Napoli-treffer van de avond en evenaarde daarmee het recordaantal doelpunten voor i Partenopei in de Serie A.

Tijdens de ontmoeting tussen Napoli en Lazio stond de vijfde plaats in de Serie A én de aansluiting met Champions League-plekken op het spel. De thuisploeg kende in het Stadio Diego Armando Maradona een goede start, want al na zeven minuten spelen ging de bal op de stip. Sergej Milinkovic-Savic werkte de bal weg voor het hoofd van Kostas Manolas, maar zijn voet kwam daarbij wel dicht bij het hoofd van de verdediger. Na een lange discussie tussen de VAR en scheidsrechter Marco Di Bello ging de bal op de stip, van waar Lorenzo Insigne de openingstreffer tegen de touwen schoot.

Gooooaaal! Lorenzo Insigne slaat weer toe ??

De Italiaan krult de bal schitterend binnen

Vijf minuten na de openingstreffer verdubbelde Napoli de marge. Mertens controleerde een lange pass van Insigne op fraaie wijze en bediende Matteo Politano, die naar binnen dribbelde in het strafschopgebied en doelman Pepe Reina in de korte hoek verraste. Gaandeweg de eerste helft kwam Lazio beter in de wedstrijd, wat resulteerde in mogelijkheden. Zo raakte Joaquín Correa de paal en zag Ciro Immobile een schot naast gaan. Al snel na rust gooide Napoli de wedstrijd definitief in het slot. Elseid Hysaj legde de bal af of Insigne, die het leer meenam en met een subtiele voetbeweging over Reina heen in de verre hoek plaatste.

Het doelpunt van Mertens dat twaalf minuten later werd aangetekend, was even schoon. De Belgische aanvaller kreeg de bal aangespeeld van Piotr Zielinski en plaatste de bal direct in de rechterbovenhoek. Mertens evenaart daarmee het doelpuntentotaal van Antonio Vojak namens Napoli in de Serie A en is met 102 treffers gedeeld topscorer in de Italiaanse competitie namens de Napolitanen. Met 135 doelpunten in alle competities is Mertens al topscorer aller tijden van Napoli. Mertens reageerde na het doelpunt emotioneel, wat te maken had met het overlijden van zijn oma afgelopen week.

??????????! Dries Mertens! ??

Een fantastische knal, in één keer op de pantoffel ??



De Belg pinkt er zelfs een traantje bij weg

Lazio gaf zich na de 4-0 echter nog niet gewonnen, want met zeventig minuten op de klok deed Immobile na een goede steekpass van Andreas Pereira namens de bezoekers iets terug. Het dreigde helemaal weer spannend te worden toen Milinkovic-Savic vier minuten later vanuit een vrije trap de 4-2 binnen schoot. Met nog tien minuten te gaan volgde toch de beslissing. Invaller Hirving Lozano veroverde de bal en bediende de eveneens binnen de lijnen gekomen Victor Osimhen, die Reina van dichtbij kansloos liet en de eindstand op 5-2 bepaalde.