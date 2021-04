Allard Lindhout komt met uitleg na afgekeurd doelpunt en tackle Tagliafico

Donderdag, 22 april 2021 om 22:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:42

Allard Lindhout denkt dat Ajax donderdag een zuiver doelpunt werd onthouden tegen FC Utrecht. De scheidsrechter keurde een doelpunt van Davy Klaassen af, nadat grensrechter Bas van Dongen buitenspel claimde en zijn beslissing niet werd teruggedraaid door de VAR. "Mijn gevoel komt daar heel dicht bij in de buurt", reageert Lindhout op de vraag van ESPN of Ajax een geldig doelpunt maakte.

Op de videobeelden leek Klaassen op gelijke hoogte te staan met Mark van der Maarel toen hij werd bediend door Edson Álvarez, maar het vlagsignaal van grensrechter Bas van Dongen bleef staan nadat videoscheidsrechter Clay Ruperti de beelden had bekeken "Het is zeker een heel lastige. Zowel voor de arbitrage op het veld als de VAR", zegt Lindhout bij het zien van de beelden. "De spelers staan heel dicht bij elkaar." Hij heeft zijn twijfels bij het veelvuldig gedeelde beeld van de wedstrijduitzending. "Deze camera staat trouwens niet helemaal loodrecht en dat maakt het ook lastig. De VAR heeft zijn werk gedaan met de middelen die hij had. De beslissing op het veld voor buitenspel is blijven staan."

Had Lindhout het liefst naar de kant geroepen willen worden? "Geroepen worden is volgens het protocol voor feitelijke beslissingen. Dit zou zo’n feitelijke beslissing moeten zijn. Ik heb gevoel dat ze heel dicht bij elkaar staan", aldus Lindhout. Omdat de marge tussen beide spelers binnen tien centimeter lag, werd de beslissing van de arbitrage op het veld niet overruled. "Maar als de assistent een doelpunt had toegekend, waren er lijnen getrokken en was die beslissing ook blijven staan", geeft Lindhout aan. "Er zit een marge omdat er geen bewijs is, maar mijn gevoel gaat met je mee."

Lindhout kende in de openingsfase een strafschop toe aan Utrecht na een overtreding van Nicolás Tagliafico op Gyrano Kerk. De linksback zette zijn sliding te laat in, raakte de bal niet en zag hoe Lindhout na het bekijken van de beelden naar de stip wees. Het kwam Tagliafico niet op een gele kaart te staan. "Het betreft hier geen scoringskans en de overtreding is niet van een bepaalde mate van onbesuisdheid. Dan valt te leven met de strafschop."