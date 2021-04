Ilkay Gündogan verzamelt 152.000 likes met kritiek op CL vanaf 2024

Donderdag, 22 april 2021 om 21:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:06

Ilkay Gündogan is het absoluut niet eens met de nieuwe opzet van de Champions League vanaf 2024/25. De voorbije dagen stonden in het teken van het verzet tegen de oprichting van de zogeheten Super League, een project dat voorlopig is afgeblazen, maar ook de recente wijziging van het belangrijkste Europese clubtoernooi is niet iedereen goed bevallen. Gündogan stelt dat vrijwel niemand stilstaat bij de inspanningen die de voetballers zelf moeten leveren, zo maakt hij donderdagavond via sociale media bekend.

De nieuwe opzet van de Champions League werd afgelopen maandag in het Zwitserse Montreux goedgekeurd door het uitvoerend comité van de UEFA. Vanaf 2024/25 zal het aantal clubs in de Champions League worden uitgebreid van 32 naar 36. Er wordt niet langer een poulesysteem gehanteerd, maar er wordt één ranglijst aangehouden voor alle 36 clubs. Alle clubs spelen tien groepswedstrijden. De beste acht clubs plaatsen zich voor de laatste zestien en worden aangevuld met de winnaars van de play-offs tussen de nummers 9 tot en met 24.

With all the Super League stuff going on... can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players? The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League... — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 22, 2021

“Nu al dat gedoe rondom de Super League gaande is . . . Kunnen we het alsjeblieft ook hebben over de nieuwe opzet van de Champions League”, twittert Gündogan. “Meer en meer en meer wedstrijden. Denkt dan niemand aan ons, aan de spelers? Het nieuwe formaat van de Champions League is de minste van twee kwaden in vergelijking met de Super League.” De tweet van de middenvelder van Manchester City gaat viraal. De teller staat op het moment van schrijven op 149.000 likes en 35.000 retweets.

Gündogan verstuurde nog een andere tweet: “Het huidige formaat van de Champions League werkt geweldig en dat is de reden waarom het de populairste clubcompetitie ter wereld is. Voor de spelers zelf en voor de fans.” Ook deze tweet genereerde binnen no time tienduizenden likes. Met het grotere aantal deelnemers, meer wedstrijden per club en eventueel ook twee wildcards voor grote clubs die zich niet via hun nationale competitie weten te plaatsen, is de UEFA desalniettemin tegemoetgekomen aan de wens van topclubs voor een lucratiever en sportief interessanter toernooi.

The UCL format right now works great and that is why it's the most popular club competition in the world - for us players and for the fans. — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 22, 2021

Dat kon niet verhinderen dat twaalf clubs uit Engeland, Spanje en Italië afgelopen zondag aankondigden een eigen Super League te beginnen. Deze clubs wilden met meer wedstrijden tussen topteams veel hogere inkomsten genereren dan ze nu met de Champions League doen. Na alle kritiek uit de voetbalwereld trokken zes Engelse clubs zich nog geen 48 uur later terug, evenals AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid. Real Madrid, Barcelona en Juventus zien nog wél brood in de Super League.