ESPN tipt Feyenoord na Ajax - FC Utrecht: ‘Die positie is onderbezet’

Donderdag, 22 april 2021 om 21:52 • Chris Meijer

Adam Maher heeft donderdagavond tijdens het duel tussen Ajax en FC Utrecht (1-1) een uitstekende indruk achtergelaten. Hans Kraay junior zegt in een interview met de 27-jarige middenvelder dat hij ‘weer op Adam’ begint te lijken, terwijl Jan Joost van Gangelen en Marciano Vink hem in de nabeschouwing op ESPN tippen als ‘een gozertje dat Arne Slot er wel bij kan hebben bij Feyenoord’.

“Je begint weer op Adam te lijken! Je bent veranderd. Lekker voetballen, maar er zit gif in. Het is vooruit, het is weer een beetje zoals je bij AZ was”, zo begint Kraay het interview voor de camera van ESPN met Maher. “Ik ben niet veranderd, hoor”, reageert Maher bescheiden. “Voor mij is het altijd hetzelfde geweest, je wil altijd vooruit. Ik krijg nu opties om de ballen vooruit te spelen. Dat is ook waar we het de laatste tijd veel over hebben gehad. Ik kan de ballen vooruit kwijt. Ze weten dat wanneer ik de bal heb, ik ‘m ook vooruit wil spelen. Alleen dan moet ik wel lopers hebben die achter de bal aan gaan.”

Kraay vraagt of Maher ‘een knop heeft omgezet’. “Dat heeft ook met andere factoren te maken”, antwoordt de middenvelder van FC Utrecht. “Het is niet zo dat ik toen geen duels speelde of niet tackelde. Ik wil altijd alles geven, zeker. Alleen ik heb ook spelers nodig die diepgaan, anders kan ik de bal niet kwijt. Dat zit er nu lekker in. Bij het moment waar de penalty uitkwam, had ik oogcontact met Gyrano (Kerk, red.). Dat was tegen ADO precies hetzelfde, het moment dat hij net buitenspel stond. We zijn lekker met elkaar bezig en dan komen mijn kwaliteiten ook naar boven.”

“Ik heb de leukste Maher gezien in de bekerfinale tussen AZ en PSV, toen was hij fabelachtig goed en speelde Van Bommel helemaal ondersteboven”, zegt presentator Van Gangelen na het zien van het interview met Maher, terwijl hij wijst op de bekerfinale van 2013. Maher versloeg toen met AZ zijn toekomstige club PSV met 2-1 en tekende voor de openingstreffer. “Daarna heeft hij zijn transfer verdiend en is hij een beetje weggekwijnd, op de een of andere manier. Bij PSV is hij geen seconde gelukkig geweest. Nou ja, dat is overdreven. Maar niet of nauwelijks.”

“Je ziet bij hem dat hij een bepaalde macht weer heeft. Als hij achterin drie Ajacieden op zijn nek heeft, raakt hij niet in paniek. Hij zoekt altijd de voetballende oplossing en negen van de tien keer komt hij er ook uit. Als er uitkomt wat je in je hoofd hebt, noem ik dat macht. Dat straalt hij gewoon uit”, gaat Vink verder. “Ik wil hem helemaal niet wegjagen bij FC Utrecht, maar ik dacht: dat is wel een gozertje die Arne Slot er heel goed bij kan hebben bij Feyenoord”, stelt Van Gangelen vervolgens. Het contract van Maher bij FC Utrecht loopt nog door tot medio 2022. Vink besluit: “Zeker, die positie is op het middenveld bij Feyenoord een beetje onderbezet. Dit soort types, Joey Veerman, Maher...”