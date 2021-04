Klaassen lacht na besluit Ten Hag: ‘Nee, nee, nee. Nee, ben ik niet blij mee’

Donderdag, 22 april 2021 om 21:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:45

Davy Klaassen had donderdag liever vanaf het eerste fluitsignaal gespeeld tegen FC Utrecht (1-1). De middenvelder van Ajax raakte zijn basisplek kwijt aan Mohammed Kudus en werd in de openingsfase van de tweede helft binnen de lijnen gebracht. Als Klaassen na afloop van Hans Kraay junior de vraag krijgt of hij blij is met een wedstrijd rust, reageert hij lachend. "Nee, nee, nee. Nee, ben ik niet blij mee."

"Ik zorg dat ik klaar ben als ik erin moet. Ik speel ook liever, maar uiteindelijk bepaalt de trainer", aldus Klaassen, die zijn invalbeurt leek op te luisteren met een doelpunt. Bij een 0-1 achterstand kwam hij tot scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Op de videobeelden leek Klaassen gelijk te staan met Mark van der Maarel toen hij werd bediend door Edson Álvarez, maar het vlagsignaal van de grensrechter bleef staan nadat videoscheidsrechter Clay Ruperti de beelden had bekeken. "Dat zien die gasten in Zeist toch ook?", vraagt Klaassen zich hardop af.

Omdat de marge tussen beide spelers binnen tien centimeter lag, werd de beslissing van de arbitrage op het veld niet overruled. In dit geval stonden Van der Maarel en Klaassen echter op de vijfmeterlijn, waardoor de beelden uitsluitsel verschaften. "Oké, die regel snap ik als er geen lijnen zijn en je het niet kunt zien. Maar je ziet hier toch die witte lijn? Ik denk: gebruik gewoon je gezonde verstand en dan zie je het. Maar dit zijn misschien de regeltjes die de mensen daar moeten volgen. Ik vind de VAR een goed ding, maar als het zo duidelijk is..."

Ajax hoopte de wedstrijd te winnen zodat de club zondag tegen AZ voor eigen publiek kampioen kan worden, verzekert Klaassen. "Dat was wel de insteek. Maar dat was niet altijd te zien vandaag." Met name in de eerste helft was het spel volgens hem ondermaats. "Ik vond dat we ons daarin een beetje lieten piepelen door Utrecht. Ze komen hier om te vechten, dat is ook een beetje hun voetbal. Daar moeten wij ons tegen wapenen met voetbal, maar we moeten er ook tot een zekere hoogte in mee en ook die strijd leveren."

Ook trainer Erik ten Hag is niet blij met het spel van Ajax in de eerste helft. "De eerste helft was onder ons niveau. Dat had twee oorzaken: de organisatie stond niet goed en we hadden een slechte instelling", analyseert hij. "Na het vieren van de bekerwinst moet je de knop weer omzetten. Dat gaat niet op 99 procent. Dan gaan we lopen klagen en dat moeten we niet doen. We moeten duels winnen, geconcentreerd voetballen en de goede keuzes maken. In de tweede helft heb ik wél een heel goed Ajax gezien."

De oefenmeester wordt tot slot gevraagd naar de opmerking van Klaassen over zijn reserverol. Dat Klaassen geen behoefte heeft aan rust, zegt Ten Hag weinig. "Dat mag, maar niemand heeft een garantie op een basisplaats. Wij hebben meer dan elf basisspelers. Zo doen we dat. Als spelers die veel op de bank zitten hun potentie laten zien op trainingen, dan moeten ze ook kansen krijgen." Klaassen verving Kudus in minuut 56. Hij begon voor het eerst sinds 21 februari (4-2 zege op Sparta Rotterdam) als reservespeler in de Eredivisie.