Atlético Madrid dankt zijn grote talisman en loopt weg op ranglijst

Donderdag, 22 april 2021 om 20:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:58

Atlético Madrid gaat weer alleen aan kop in LaLiga. Het team van trainer Diego Simeone was donderdagavond in eigen huis met 2-0 te sterk voor laagvlieger Huesca: 2-0. Dat betekent dat Atlético weer drie punten meer heeft dan regerend landskampioen Real Madrid, zes punten meer dan nummer drie Sevilla én acht punten meer dan Barcelona. Het team van Ronald Koeman heeft echter nog twee wedstrijden tegoed, onder meer vanavond in eigen huis tegen Getafe.

De openingsfase in het Wanda Metropolitano werd gekenmerkt door een sterk begin en een hoog tempo. De eerste kans was na vier minuten voor de bezoekers via Dimitris Siovas, die zijn inzet gekeerd zag worden door Jan Oblak. Luttele minuten later kreeg Atlético een dubbele kans via Yannick Ferreira Carrasco en Saúl Ñíguez. Doelman Álvaro Fernández hield Huesca beide keren op de been. Een nieuwe poging van Ferreira Carrasco en een kunstige inzet van Héctor Herrera resulteerden evenmin in de 1-0.

Naarmate de eerste helft vorderde daalde het tempo en ook het aantal gevaarlijke momenten in de doelgebieden. Zes minuten voor de pauze zette Correa toch de openingstreffer op het scorebord. Na een pass van Marcos Llorente ontdeed hij zich met een goede beweging van zijn bewaker en uiteindelijk belandde zijn van richting veranderde schot achter Álvaro Fernández. Het was voor de Argentijn alweer zijn derde doelpunt in de laatste twee duels en nog belangrijker voor Atlético: los Colchoneros verloren niet één van de 29 competitieduels (25 zeges, 4 remises) waarin Correa trefzeker was.

Het team van Simeone begon sterk aan de tweede helft en was tot tweemaal toe via Koke dicht bij een tweede treffer. Het was slechts een momentopname, daar Atlético zich niet overmatig wilde inspannen én Huesca kwaliteit ontbeerde om er een spannende wedstrijd van te maken. Pogingen van Renan Lodi en opnieuw Saúl waren een makkelijke prooi voor Álvaro Fernández. Ferreira Carrasco zorgde tien minuten voor tijd voor de bevrijdende 2-0. Siovas schutterde in de defensie, waarna de Belg op aangeven van Llorente van dichtbij de bal in het dak van het doel schoot.