Ajax komt na curieuze beslissing van arbitrage niet voorbij Utrecht

Donderdag, 22 april 2021 om 20:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:48

Ajax heeft het behalen van de landstitel komend weekend niet in eigen hand. De Amsterdammers zouden tegen AZ het kampioensfeest kunnen vieren indien er donderdagavond gewonnen zou worden van FC Utrecht, maar dat gebeurde niet: 1-1. Daardoor zal PSV in het weekend punten moeten verspelen tegen FC Groningen en Ajax moeten winnen. Ajax kwam vroeg op achterstand door een penalty van Simon Gustafson. Na de pauze werd een doelpunt van Davy Klaassen afgekeurd wegens vermeend buitenspel, waarna Edson Álvarez de eindstand bepaalde.

Erik ten Hag kende in de wedstrijd tegen zijn oude club een basisplek toe aan Mohammed Kudus, die Klaassen afloste op het middenveld. Het was voor Kudus zijn eerste basisplek in de Eredivisie sinds 7 maart. Ajax oogde onmachtig in de eerste helft en kwam in de dertiende minuut op achterstand. Nicolás Tagliafico beging in het strafschopgebied een overtreding op Gyrano Kerk. De linksback zette zijn sliding te laat in, raakte de bal niet en zag hoe arbiter Allard Lindhout na het bekijken van de beelden naar de stip wees. Gustafson benutte de penalty op koelbloedige wijze. Hij schoot raak in de linkerbenedenhoek; Maarten Stekelenburg dook de andere kant op.

Utrecht hield de rijen achterin goed gesloten in het restant van de eerste helft. Veel serieuze mogelijkheden wist Ajax niet meer te creëren. In minuut 33 kwam David Neres na een wippertje van Kudus vrij te staan in het strafschopgebied. Hij wilde Dusan Tadic aan zijn linkerzijde bedienen, maar daar stak Joris van Overeem een stokje voor. In tweede instantie kreeg Neres de bal vanuit een lastige hoek niet voorbij doelman Eric Oelschlägel. Nog in diezelfde minuut tikte de keeper de bal onder de lat weg na een kopstoot van Sébastien Haller en dus bleef het in de eerste helft bij 0-1.

Acht minuten na de pauze was Adam Maher dicht bij de 0-2: een indraaiende vrije trap van de middenvelder zeilde net langs de paal. Even daarna leek Klaassen, in minuut 56 ingevallen voor Kudus, voor de gelijkmaker te zorgen. De middenvelder zou echter buitenspel hebben gestaan toen hij werd bediend door Edson Álvarez. Uit de televisiebeelden werd allerminst duidelijk dat er sprake was van buitenspel, maar de VAR steunde het besluit van de grensrechter om de vlag te heffen. Overigens was in de eerste helft ook een goal van Gyrano Kerk afgekeurd wegens buitenspel.

Halverwege de tweede helft kopte Álvarez op de lat na voorbereidend werk van Dusan Tadic, maar enkele minuten later nam hij alsnog de gelijkmaker voor zijn rekening. Opnieuw was Tadic de aangever na een actie aan de linkerflank; ditmaal werkte Álvarez de bal al vallend binnen. Ajax opende vervolgens de jacht op het winnende doelpunt. Oelschlägel hield een kopbal van Klaassen ternauwernood uit zijn doel. Arbiter Lindhout telde vijf minuten op bij de wedstrijd, maar ook daarin wist Ajax het duel niet naar zich toe te trekken. De club lijdt zodoende weer eens puntenverlies in de competitie, na vijf opeenvolgende overwinningen.