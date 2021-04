Remko Pasveer slaat aanbieding Vitesse af en gaat voor nieuw avontuur

Donderdag, 22 april 2021 om 20:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:47

Remko Pasveer vertrekt na dit seizoen bij Vitesse, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 37-jarige doelman, bezig aan een ijzersterk seizoen, heeft te kennen gegeven voor een nieuwe uitdaging te gaan. Hij kreeg een contractvoorstel dat volgens Vitesse 'recht doet aan zijn statuur als aanvoerder en dragende speler', maar kiest toch voor een zomers vertrek.

Technisch directeur Johannes Spors betreurt het vertrek van Pasveer. "We hebben Remko een hele goede aanbieding gedaan. Het is zijn goed recht daar wel of niet op in te gaan en wij respecteren zijn beslissing om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Remko is op en top prof. We weten zeker dat hij de komende weken alles blijft geven in de strijd om Europees voetbal."

Het nieuws is verrassend, daar Voetbal International vorige maand meldde dat Pasveer voor een verlenging van zijn aflopende contract stond. Pasveer geldt dit seizoen als een van de leiders bij Vitesse en maakt daarnaast ook in sportief opzicht een uiterst sterke indruk. Dit seizoen hield hij elf keer de nul, het hoogste aantal van alle keepers in de Eredivisie. Hij stond in 28 van de 29 wedstrijden onder de lat. In die 28 wedstrijden incasseerde Vitesse 27 doelpunten. Na Ajax hebben de Arnhemmers de minst gepasseerde defensie van de Eredivisie.

Pasveer is bezig aan zijn vierde seizoen bij Vitesse, nadat hij de jeugdopleiding bij FC Twente doorliep. Tussen 2014 en 2017 droeg hij het shirt van PSV, waar hij de concurrentiestrijd diende aan te gaan met Jeroen Zoet. In totaal zou Pasveer achttien keer het shirt van PSV dragen in een officiële wedstrijd, waarna hij in 2017 de overstap maakte naar Vitesse. Zijn eerste jaar onder Leonid Slutsky verliep moeizaam, maar inmiddels is hij een vaste waarde en draagt hij zelfs de aanvoerdersband, na het vertrek van Bryan Linssen naar Feyenoord afgelopen zomer.