AC Milan en Juventus juichen na duel tussen AS Roma en Atalanta

De krachtmeting tussen AS Roma en Atalanta in de Serie A heeft donderdag geen winnaar opgeleverd. De teams van Paulo Fonseca en Gian Piero Gasperini hielden elkaar in het Stadio Olimpico in evenwicht: 1-1. Voor Atalanta was er bijna zeventig minuten geen vuiltje aan de lucht, maar na een rode kaart voor Robin Gosens groeide AS Roma en werd de zesde zege op rij van de club uit nu één punt minder heeft dan Milan en evenveel punten als de titelverdediger uit Turijn.

In de eerste 25 minuten ging de wedstrijd op en neer, met goede kansen over en weer. Ruslan Malinovskyi en Duvan Zapata stelden doelman Pau López op de proef en niet veel later was Berat Djimsiti belangrijk met een blok toen Lorenzo Pellegrini de bal achter Pierluigi Gollini dreigde te schieten. Atalanta, zonder de geblesseerde Hans Hateboer maar mét Marten de Roon in de basis, werd beter naarmate de eerste helft in Rome vorderde en de 0-1 in de 26e minuut was dan ook verdiend.

Gosens ontving de bal aan de linkerkant van Zapata en gaf laag voor richting de eerste paal, waar Malinovsky de bal hoog in het doel werkte: 0-1. Ook een tweede doelpunt van la Dea hing in de licht, maar Zapata en Remo Freuler lieten na om López te passeren. Ook in de tweede helft was Atalanta duidelijk te sterk voor AS Roma, waar Rick Karsdorp in de basis stond. Een schot van Gosens werd van richting veranderd, een inzet van Cristian Romero ging nipt naast en Luis Muriel miste op onbegrijpelijke een dot van een kans.

AS Roma kwam tussendoor niet verder dan een niet onaardig schot van Henrikh Mkhitaryan en het leek dan ook een kwestie van tijd voordat de 0-2 op het scorebord zou verschijnen. De tweede gele kaart voor Gosens, na een overtreding op Jordan Veretout in de 69e minuut, zorgde echter voor een ander wedstrijdbeeld. Een inzet van Edin Dzeko miste maar net het doel, maar dat ging niet op een laag schot van Bryan Cristante in de linkerhoek. AS Roma was daarna via Dzeko nog tweemaal dicht bij een winnende treffer. Sam Lammers bleef in Rome negentig minuten op de bank.

Voor AS Roma, waar Roger Ibañez in de extra tijd zijn tweede gele kaart kreeg, biedt de puntendeling weinig soelaas in de jacht op een Champions League-ticket. De achterstand op nummer vier Juventus bedraagt momenteel tien punten, met nog zes wedstrijden te gaan. Het winnen van de Europa League is dan ook het hoofddoel van i Giallorossi, die in de halve finales tegenover Manchester United staan.