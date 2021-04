Barcelona komt met langverwacht statement over Super League

Donderdag, 22 april 2021 om 19:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:31

Barcelona heeft voor het eerst sinds de ineenstorting van de Super League een clubstatement gedeeld over het project. De werkgever van Ronald Koeman weigert volledig afstand te nemen van de competitie. In het statement benadrukt de club het belang van hervormingen in het Europese clubvoetbal en wordt de mogelijkheid opengelaten om in de toekomst alsnog een Super League op te richten, eventueel met gewijzigde voorwaarden ten opzichte van de eerste blauwdruk.

Het statement van Barcelona volgt op uitspraken van Joan Laporta, eerder op de donderdag. De voorzitter zei dat de Super League 'noodzakelijk' is en dat het plan nog niet van tafel is. Het communiqué van de club sluit aan bij die woorden. "Barcelona deelt de analyse van de meeste Europese clubs dat structurele hervormingen, gericht op financiële duurzaamheid, zeker in deze tijd noodzakelijk zijn. Daarnaast wil de club de fans wereldwijd nog meer spektakel bieden en de voetbalgemeenschap, die de basis en de kracht vormt van de sport, consolideren en uitbreiden. Tegen die achtergrond heeft Barcelona de uitnodiging geaccepteerd om een van de oprichters te worden van de Super League, een competitie die erop gericht is om de kwaliteit en de amusementswaarde van het spel te verhogen", luidt het statement.

"Tegelijkertijd probeert de competitie nieuwe manieren te vinden om solidariteit te bereiken binnen de gehele voetbalfamilie. De beslissing werd genomen in de volle overtuiging dat het een historische fout zou zijn om er geen deel van uit te maken", verklaart Barcelona de eigen deelname aan de elitecompetitie. "Het is de roeping van deze wereldberoemde club om vooraan te staan. Barcelona blijft te allen tijde het eigendom van ieder individueel lid van de club, en de leden hebben het recht om als laatste te oordelen over zo'n cruciale beslissing." Laporta zei eveneens dat de socios uiteindelijk zouden kunnen stemmen over de vraag of Barcelona deel moet uitmaken van de Super League. Barcelona wil de komende tijd gebruiken om de problemen omtrent de Super League nader onder de loep te nemen.

"Het valt niet te ontkennen dat er op een veel dieper niveau geanalyseerd moet worden waarom deze reactie erop volgde, voordat, indien dat gepast is, deze formule opnieuw in overweging kan worden genomen, en alle problemen die ermee gepaard gingen verholpen kunnen worden. Die diepteanalyse kost tijd en dat betekent dat er geen gehaaste besluiten genomen moeten worden. We vinden het net zo belangrijk om duidelijk te maken dat een rechtbank al de benodigde juridische bescherming heeft geboden. Dat toont aan dat het initiatief van de Super League wettig is." Barcelona doelt op een voorlopige uitspraak van een rechtbank in Madrid, die dinsdag bepaalde dat de UEFA en FIFA voorlopig geen maatregelen kunnen treffen tegen de twaalf oprichters. "De club vindt het niet gepast om het proces van reflectie en discussie te starten te midden van onterechte druk en intimidatie. Hoewel de club op de hoogte is van het belang en de publieke belangstelling voor deze kwestie, en zo transparant mogelijk wil zijn, zal Barcelona te allen tijde doen wat verstandig is. De club vraagt om het grootste begrip, respect en geduld van de achterban en van de hele buitenwereld."