‘Jaap Stam wil Eredivisie-club aftroeven in strijd om KKD-revelatie’

Donderdag, 22 april 2021 om 18:58 • Laatste update: 19:10

Kevin Felida heeft zich in de kijker gespeeld bij FC Groningen, FC Cincinnati en Toulouse, zo weet Voetbal International te melden. De 21-jarige middenvelder is voorlopig een lichtpuntje in een tegenvallend seizoen bij FC Den Bosch en de huidige hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie wil hem graag komende zomer verkopen. FC Groningen heeft zich zelfs al tevergeefs gemeld in de Brabantse hoofdstad.

Het contract van Felida bij FC Den Bosch loopt nog door tot medio 2022. Enerzijds betekent het dat de Keuken Kampioen Divisie-club nog wat kan verdienen aan de middenvelder, maar anderzijds moet hij wel komende zomer verkocht worden om nog een transfersom binnen te halen. FC Groningen deed al tevergeefs een bod in Den Bosch. Felida moet in Groningen de opvolger worden van Azor Matusiwa, voor wie er afgelopen zomer al nadrukkelijke belangstelling was.

Er zijn echter meer kapers op de kust voor Felida. Zo heeft ook het Cincinnati van trainer Jaap Stam en general manager Gerard Nijkamp hem op de korrel. Verder is ook Toulouse, de werkgever van Branco van den Boomen en Stijn Spierings en momenteel de nummer drie van de Franse Ligue 2, geïnteresseerd. Felida, die voor FC Den Bosch zijn debuut in het profvoetbal maakte, speelde dit seizoen dertig officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en vijf assists.

“Ik denk dat ik uiterlijk over een jaar een stap moet maken, dat zou het beste zijn. Het is niet erg om nog een heel seizoen hier te spelen, ik loop nog op schema. Met mijn management heb ik een plan opgesteld toen ik hier mijn contract verlengde”, zei Felida in september in gesprek met Voetbalzone. “De volgende stap moet een club in het linkerrijtje van de Eredivisie zijn. Daarna moeten we verder kijken hoe mijn ontwikkeling loopt. Ik zie mijn plafond nu bij een subtopper in Europa, die af en toe in de Europa League speelt.”