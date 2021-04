‘Cavani kiest tóch nog niet voor club die al twee rugnummers heeft klaarliggen’

Donderdag, 22 april 2021 om 18:47 • Chris Meijer • Laatste update: 18:46

Edinson Cavani is van plan om zijn contract bij Manchester United tóch te verlengen, zo melden de Argentijnse journalisten Christian Martin en Germán García Grova. Het is verrassend nieuws, gezien de vader van de 34-jarige spits een maand geleden te kennen gaf dat zijn zoon Engeland zou gaan verlaten. De naam van Cavani wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Boca Juniors, dat naar verluidt al twee rugnummers voor hem heeft klaarliggen.

García Grova en Martin, twee doorgaans betrouwbaar geachte Argentijnse journalisten voor TyC Sports en ESPN, melden dat de entourage van Cavani in vergevorderde onderhandelingen is over een langer verblijf bij Manchester United. Op basis van deze berichtgeving heeft het er alle schijn van dat de Uruguayaanse spits zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw, tot medio 2022 lopend contract op Old Trafford. Maar er komen tegelijkertijd tegenstrijdige berichten vanuit Argentinië en Engeland over Cavani.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zo schrijft Sport Witness dat Cavani juist bij Manchester United heeft aangegeven dat hij wil terugkeren naar Zuid-Amerika. Boca Juniors zou klaarstaan om de spits na het verstrijken van zijn contract transfervrij binnen te halen. De Argentijnse grootmacht heeft naar verluidt al twee rugnummers klaarliggen voor Cavani: 7 en 9. Vader Luis Cavani zei begin maart al dat zijn zoon gesprekken met Boca Juniors had gevoerd.

“Ik wil dat Edinson voor een club speelt die vecht voor de belangrijke prijzen. Hij heeft al veel gesprekken gevoerd met Juan Román Riquelme (de vicepresident van Boca Juniors, red.) en zou graag voor Boca Juniors willen spelen”, vertelde Cavani senior in het Argentijnse televisieprogramma Superfutbol. “Hij wil halverwege dit jaar terugkeren naar Zuid-Amerika. Mijn zoon is nu van plan om niet bij Manchester United te blijven. Hij wil terugkeren. Ik denk dat hij in juni weer naar Zuid-Amerika komt. Hij heeft een clausule in zijn contract waardoor hij in juni kan vertrekken.”

Cavani speelt sinds oktober bij Manchester United, nadat hij transfervrij was sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain. De 118-voudig Uruguayaans international kan niet altijd op een basisplaats rekenen in het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer: voorlopig speelde hij 31 wedstrijden, waarvan 16 als basisspeler en waarin hij goed was voor 10 doelpunten. Cavani heeft bij Manchester United een eenjarig contract ondertekend, met een optie voor nog een seizoen. Solskjaer liet een maand geleden al weten dat de club nog met Cavani om de tafel zou gaan om over een langere samenwerking te praten.