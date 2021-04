‘Tottenham Hotspur heeft punt van zorg omtrent aanstelling Erik ten Hag’

Donderdag, 22 april 2021 om 18:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:29

Tottenham Hotspur ziet in Erik ten Hag een kandidaat-opvolger van José Mourinho, zo claimt Football London donderdag. De trainer van Ajax wordt niet omschreven als de topkandidaat, maar zijn naam wordt wel genoemd in een rijtje van trainers die indruk hebben gemaakt op de clubleiding. Momenteel heeft Ryan Mason als interim-trainer de leiding over Tottenham.

De club heeft een profielschets opgesteld: de nieuwe trainer moet 'progressief en aanvallend ingesteld' zijn, moet een 'voorkeur hebben voor voetbal vanuit balbezit' en moet bovenal 'binnen de clubcultuur passen'. De tijd van Mauricio Pochettino, tussen 2014 en 2019, dient daarbij als blauwdruk. De huidige trainer van PSG poogde met Tottenham verzorgd positiespel te spelen, met de mogelijkheid om snel te schakelen van verdedigende naar aanvallende stellingen. Hij leidde Tottenham in 2019 naar de Champions League-finale, ten koste van het Ajax van Ten Hag, maar werd in november van dat jaar ontslagen toen hij met zijn ploeg op de veertiende plek in de Premier League stond. Mourinho werd toen aangesteld als zijn opvolger en kreeg maandag zijn congé.

De leeftijd van de nieuwe trainer is irrelevant, verzekert Football London. Tottenham heeft met Mason momenteel de jongste Premier League-trainer aller tijden voor de groep staan: woensdag maakte hij zijn debuut tegen Southampton (2-1 zege) met een leeftijd van 29 jaar en 312 dagen. Voorzitter Daniel Levy kijkt vooral naar hoe een trainer 'het spel ziet'. Op de shortlist staat bijvoorbeeld de naam van de 33-jarige Julian Nagelsmann, al wordt zijn komst moeilijk. De trainer van RB Leipzig is naar verwachting relatief duur en staat ook in de belangstelling van Bayern München, dat een opvolger van Hansi Flick zoekt. Ook Brendan Rodgers van Leicester City wordt genoemd. Rodgers was al in beeld bij Tottenham voordat Mourinho in november 2019 werd aangesteld en de club is hem nog niet vergeten.

De clubloze Maurizio Sarri en Athletic Club-trainer Marcelino passeerden deze week de revue in de internationale media, maar zijn volgens Football London niet serieus in beeld. Hetzelfde geldt voor bondscoach Gareth Southgate en de clubloze Eddie Howe. Brighton & Hove Albion-manager Graham Potter wordt wel in de gaten te houden, evenals Ten Hag. "Een van de zorgen over de 51-jarige trainer is hoe diep hij geworteld is in de cultuur bij Ajax en de befaamde structuur van die club, en hoe dat tot uiting zou komen als hij zou werken bij een heel andere club, zeker in de Premier League", klinkt het desondanks. Tot slot wordt Massimiliano Allegri een 'aantrekkelijke optie' genoemd. Allegri hoeft, in tegenstelling tot andere kandidaten, niet weggehaald te worden bij een andere club en heeft een indrukwekkende conduitestaat. Zijn beheersing van het Engels is wel een punt van zorg.

De naam van Ten Hag viel deze week ook in de Duitse pers. De trainer staat volgens de Frankfurter Rundschau op het lijstje van het bestuur van Eintracht Frankfurt. De verrassende nummer drie in de Bundesliga zoekt een geschikte opvolger voor Adi Hütter. De Oostenrijkse oefenmeester is met ingang van volgend seizoen de hoofdcoach van Borussia Mönchengladbach, dat Marco Rose deze zomer naar Borussia Dortmund ziet vertrekken. In de zoektocht naar een vervanger van Rose plaatste ook Gladbach Ten Hag op een lijstje met mogelijke kandidaten. Volgens BILD zouden er zelfs gesprekken zijn geweest tussen club en trainer, al was daar volgens Ten Hag geen sprake van. De leiding van Gladbach koos er uiteindelijk voor om Hütter los te weken bij Frankfurt.