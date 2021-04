Zlatan Ibrahimovic verlengt contract; Goal meldt hoogte van salaris

Donderdag, 22 april 2021 om 16:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:55

Zlatan Ibrahimovic is ook volgend seizoen actief voor AC Milan. De 39-jarige spits heeft overeenstemming bereikt met zijn werkgever over de verlenging van zijn contract tot medio 2022, zo meldt Fabrizio Romano. De officiële bevestiging wordt donderdag nog verwacht. Volgens Goal gaat Ibrahimovic zes miljoen euro opstrijken in het seizoen 2021/22.

De contractverlenging van Ibrahimovic komt niet uit de lucht vallen. Eerder bevestigde Paolo Maldini, de technisch directeur van de club, dat de onderhandelingen op details na waren afgerond. Ibrahimovic is dit seizoen opnieuw een van de dragende krachten bij AC Milan, dat op een verdienstelijke tweede plek staat. De centrumspits kampte met verschillende blessures en is ook nu uitgeschakeld met een spierkwetsuur, maar staat op een respectabel aantal van vijftien goals in zeventien competitiewedstrijden.

Ibrahimovic viert op 3 oktober zijn veertigste verjaardag en maakt dankzij zijn contractverlenging nog altijd kans om de oudste speler van AC Milan ooit te worden. Daarvoor zal de Zweedse aanvaller hierna nóg een seizoen bij i Rossoneri moeten blijven, want het record staat op naam van Alessandro Costacurta, die 41 jaar en 25 dagen oud was bij zijn laatste wedstrijd. Daarachter staat Maldini met 40 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Ibrahimovic koos onlangs voor een definitieve terugkeer in de Zweedse nationale ploeg, na een absentie van bijna vijf jaar. De spits maakt zich op voor zijn vijfde EK als international. Op de eindrondes van 2004, 2008, 2012 en 2016 was hij er ook al bij. Ibrahimovic keerde onlangs terug in het WK-kwalificatieduel met Georgië (1-0 winst), terwijl hij ook een basisplaats had in de ontmoeting met Kosovo (0-3 winst). In het afsluitende duel met Estland (1-0 winst) zat de aanvaller negentig minuten op de bank.