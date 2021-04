‘Voor je het weet horen we weer bij leuke clubs als Ajax en Red Bull Salzburg’

Donderdag, 22 april 2021 om 16:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:54

Vincent Kompany hoopt zich met Anderlecht weer snel te melden op het Europese toneel. De voormalig centrumverdediger, die in 2019 terugkeerde bij zijn jeugdliefde na een punt achter zijn carrière te hebben gezet bij Manchester City, noemt daarbij Ajax als voorbeeldclub. Anderlecht is de laatste jaren weggezakt in Europa en de Belgische Pro League en hoopt zich aan de hand van Kompany weer langzaam omhoog te werken.

Kompany kreeg twee jaar geleden bij zijn terugkeer in Brussel een rol als trainer/speler, maar liet zijn trainersrol na een teleurstellende seizoenstart vallen. Simon Davies was daarna korte tijd opvolger, totdat Frank Vercauteren werd aangesteld. Afgelopen zomer zette Kompany alsnog een punt achter zijn spelerscarrière en volgde hij Vercauteren op als trainer. "Het is ingewikkelder dan deze ploeg gewoon zo goed mogelijk coachen", verklaart Kompany de moeilijke jaren van Anderlecht tegenover These Football Times, een door Anderlecht samengesteld magazine. "We moeten snoeien in de kosten, ervoor zorgen dat we talenten kansen blijven geven en de boekhouding op orde zien te krijgen. En als dat is gelukt, moeten we ervoor zorgen dat we ons geld opnieuw op de juiste manier investeren.”

“Dat zijn logische stappen, maar als dat lukt, horen we voor het je weet weer bij ploegen als Red Bull Salzburg en Ajax. Teams die echt leuk zijn om naar te kijken in de Europese competities. We kunnen echt een van de ploegen uit de kleine landen worden die boven verwachting gaat presteren in Europa.” Anderlecht eindigde twee jaar geleden als zesde in de hoogste Belgische voetbalcompetitie en moest afgelopen seizoen zelfs genoegen nemen met een achtste plek. Op dit moment bezet de ploeg van Kompany de derde plek en start hij met Anderlecht op 2 mei aan de kampioenspoule met Club Brugge, Royal Antwerp en Racing Genk.

Kompany liet eerder al weten voorstander te zijn van de zogeheten BeNeLiga, waarbij de beste clubs uit Nederland en België in een aparte competitie tegen elkaar zullen uitkomen. "Ik ben er helemaal voor", zei Kompany destijds tegenover RTBF. "De grote ploegen gaan ook hun eigen Liga creëren en zullen blijven groeien. Wij moeten onze markt vergroten en onze spelers, die ook kwaliteit hebben, toestaan om zich te verbeteren in een grotere competitie. Al zal men dan wel solidariteit moeten tonen naar de kleinere clubs toe."