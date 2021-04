Ronald Koeman wijzigt basiself van Barcelona vanavond op één plaats

Donderdag, 22 april 2021 om 20:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:17

Het Barcelona van Ronald Koeman treedt donderdagavond tegen Getafe met één verandering aan ten opzichte van de basiself waarmee afgelopen zaterdag ten koste van Athletic Club de Copa del Rey werd veroverd. De nummer vier van LaLiga speelt vanaf 22.00 uur in het eigen Camp Nou met een 3-5-2-opstelling tegen de nummer vijftien, die op 17 oktober vorig jaar met 1-0 van Barcelona won en Koeman daarmee zijn eerste nederlaag na vier competitieduels bezorgde. Barcelona heeft, met nog acht wedstrijden te gaan, de dubbel volledig in eigen hand.

Koeman kiest voor één verandering: Sergi Roberto neemt de plaats van Sergiño Dest in. De driemansdefensie van Barcelona wordt gevormd door Óscar Mingueza, Gerard Piqué en Clément Lenglet, met Marc-André ter Stegen op doel. Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Pedri vormen het middenveld, terwijl Sergi Roberto en Jordi Alba op de flanken terug te vinden zijn. Laatstgenoemde was in zijn laatste zes officiële duels goed voor liefst zeven assists: drie voor Spanje (in twee interlands) en vier voor Barcelona (in vier clubduels). In de voorhoede is er wederom plaats voor Antoine Griezmann naast Lionel Messi, die net als De Jong nog één gele kaart is verwijderd van een schorsing.

Ousmane Dembélé ontbreekt in de wedstrijdselectie door een blessure aan het schaambeen. De aanvaller kampt al langere tijd met klachten en de medische staf wil geen risico nemen. Dembélé deed in de bekerfinale alleen de laatste minuten mee als vervanger van Griezmann, die vanwege het compacte spel van Athletic de voorkeur kreeg boven zijn landgenoot. De afwezigheid van de eveneens geblesseerde Martin Braithwaite betekent dat Trincao meer uitzicht op speeltijd als invaller heeft. De aanvaller kwam in bijna twee maanden tijd tot slechts 118 minuten in totaal, maar maakte in de interlandperiode met Portugal Onder-21 een goede indruk door tweemaal te scoren.

Koeman kan naast Dembélé en Braithwaite ook niet beschikken over de geblesseerden Ansu Fati, Philippe Coutinho en Neto. Vleugelaanvaller Konrad de la Fuente van Barcelona B is toegevoegd aan de wedstrijdselectie om het gemis van Dembélé en Braithwaite op te vangen. Ten opzichte van de bekerfinale van afgelopen zaterdag maken Riqui Puig, Miralem Pjanic, Junior Firpo en Matheus hun rentree in de wedstrijdselectie. Het viertal bekeek de eindstrijd tegen Athletic Club (0-4) vanaf de tribune.

Statistieken in het voordeel van Barcelona

Barcelona verloor weliswaar eerder dit seizoen met 1-0 in en tegen Getafe, maar de Catalanen verloren nog nooit twee competitieduels van de Madrilenen in één seizoen. Getafe won zelfs nog nooit een uitwedstrijd tegen Barcelona in competitieverband: vier remises en elf nederlagen in vijftien visites aan het Camp Nou. Getafe wacht tegen geen enkele andere club langer op een uitzege in LaLiga.

Barcelona is bovendien al twaalf thuisduels op rij in LaLiga ongeslagen (negen zeges en drie remises) sinds de 1-3 nederlaag tegen aartsrivaal Real Madrid in oktober vorig jaar. En dat terwijl Getafe niet één van de laatste zes uitwedstrijden in de competitie heeft gewonnen (één remise en vijf nederlagen) én in vier van deze zes duels zelfs niet een doelpunt wist te maken.

Getafe-trainer José Bordalás won slechts één van zijn negen officiële wedstrijden tegen Barcelona als hoofdtrainer (twee remises en zes nederlagen) en dat was eerder dit seizoen in het Coliseum Alfonso Pérez. Tot slot: niemand maakte deze voetbaljaargang in LaLiga méér doelpunten dan Barcelona (69) en minder dan Getafe (22, evenveel als Eibar). Saillant: Messi (23) was dit seizoen in LaLiga trefzekerder dan alle spelers van Getafe tezamen (22).

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Sergi Roberto, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi en Griezmann.

Opstelling Getafe: David Soria; Iglesias, Djene, Sofian, Chema; Damián, Maksimovic, Aleñá, Cucurella; Take Kubo en Ángel.