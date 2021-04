Theo Janssen: ‘Ik denk dat ik beter bij Feyenoord paste dan bij Ajax'

Donderdag, 22 april 2021 om 15:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:47

Het is dat Feyenoord Theo Janssen niet kon betalen, anders had de middenvelder in het verleden waarschijnlijk het shirt van de Rotterdammers gedragen, zo heeft hij aangegeven in een interview met RTV Rijnmond. De oud-voetballer groeide thuis op met Vitesse en Feyenoord, maar laatstgenoemde club had niet de financiële middelen om de creatieve linkspoot naar De Kuip te halen. Volgens Janssen mist Feyenoord momenteel een type speler zoals hij.

Janssen kreeg 'het Feyenoord-gevoel' met de paplepel ingegoten. "Mijn vader is altijd Feyenoord-supporter geweest, dus bij ons in huis was Feyenoord altijd een beetje de club samen met Vitesse", vertelt Janssen. "Voor mij was Feyenoord ook altijd iets speciaals. Ik heb natuurlijk bij FC Twente gevoetbald, wat heel speciaal is geworden voor mij. En Ajax heb ik wel iets mee omdat ik er even gespeeld heb. Maar van vroeger uit was Feyenoord meer mijn club dan Ajax. Zeker. Ik denk dat ik met mijn speelstijl en mijn achtergrond zeker goed bij Feyenoord had gepast. Misschien wel beter dan bij Ajax. Maar Feyenoord kon mij niet betalen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

En dus bleef het voor Janssen in Nederland bij Ajax, Twente en Vitesse. Laatstgenoemde club gaat zondag voor de tweede keer in een week tijd naar De Kuip. Nadat zondag Ajax de tegenstander was in de verloren finale van de TOTO KNVB Beker, hervat de ploeg van Thomas Letsch zondag de competitie tegen Feyenoord. "Als je kijkt naar de samenstelling van het elftal van Feyenoord en je kijkt naar de middenvelders, dan zijn het best wel veel dezelfde type spelers. Ze missen creativiteit, iemand die een pass achter de laatste linie kan geven. Jens Toornstra draait trouwens een fantastisch seizoen, dat is een hele goede speler, maar zijn absolute kracht ligt rond de zestien van de tegenstander."

Janssen focust zich op zijn functie als hoofdtrainer in de jeugdopleiding van Vitesse, waar hij de Onder-18 onder zijn hoede heeft. Trainer zijn in het betaald voetbal ziet hij niet zitten. "Er zijn honderdduizend trainers in het land die allemaal hun diploma Coach Betaald Voetbal willen halen en 99 procent van die mensen komt nergens aan de bak. Dan is het leuk dat je een diploma in je zak hebt, maar als je geen uitzicht hebt op een goede baan, waarom zou je dan je diploma halen?" Een rol als assistent-trainer bij Feyenoord ziet hij in de toekomst nog wel voor zich weggelegd. "Als ze dat ooit zouden vragen, zal ik John de Wolf opvolgen."