‘UEFA wil Engelse bond fors belonen voor ontmantelen van Super League’

Donderdag, 22 april 2021 om 14:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:00

De UEFA is van plan om de Engelse voetbalbond (FA) te belonen voor zijn rol in de ontmanteling van de Super League. De Europese voetbalbond wil het Londense Wembley extra wedstrijden op het aanstaande EK toewijzen, zo verzekert The Telegraph. Stadions van de twaalf clubs die onderdeel waren van de Super League krijgen in ieder geval zeker géén EK-wedstrijden.

De verwachting is dat Dublin vrijdag zijn EK-duels zal kwijtraken. Er worden tijdens het EK ook geen wedstrijden afgewerkt in stadion San Mamés in Bilbao, zo besloot de UEFA woensdag al. De stad Bilbao kan door de strenge restricties in Baskenland rond het coronavirus niet garanderen dat er publiek aanwezig kan zijn, waardoor de UEFA zich genoodzaakt voelde om de wedstrijden af te pakken. Datzelfde lot wacht het Avivastadion in Dublin, terwijl de Allianz Arena in München eveneens onder vuur ligt. The Telegraph verwacht dat het Duitse stadion zijn wedstrijden vooralsnog zal behouden, maar dat Dublin vrijdag wordt afgeserveerd.

Volgens The Telegraph is de bedoeling dat een aantal, maar niet alle verplaatste wedstrijden naar het Wembley zullen gaan. Het nationale stadion van Engeland heeft op dit moment al de meeste duels op de planning staan: er worden drie groepsduels, een achtste finale, twee halve finales en de finale gespeeld op Londense bodem. De Engelse krant noemt ook het Sint-Petersburg Stadion in Rusland als optie voor extra wedstrijden. Het Russische onderkomen heeft momenteel drie groepswedstrijden en een kwartfinale.

De Engelse voetbalbond zou met extra wedstrijden beloond worden voor zijn werk in het torpederen van de Super League. Mark Bullingham, algemeen directeur van de FA, zou een voortrekkersrol hebben gespeeld bij de ontmanteling van de besloten elitecompetitie. "Hoge functionarissen in het Europese voetbal bevestigden ook dat er enorme goodwill voor Engeland is", zo tekent The Telegraph op.

Negen van de twaalf originele speelsteden hebben inmiddels garanties af kunnen geven aan de UEFA voor het toelaten van publiek tijdens het EK. Wembley heeft toegezegd dat 25 procent van het stadion gevuld mag worden bij in ieder geval de drie groepswedstrijden en de achtste finale. Dat komt neer op ongeveer 22.500 fans.