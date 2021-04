Roger Schmidt: ‘Zijn salaris is extreem voor PSV, maar te overzien’

Donderdag, 22 april 2021 om 15:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:08

Roger Schmidt heeft in een interview met 11Freunde een boekje opengedaan over de manier waarop hij Mario Götze in oktober vorig jaar wist te verleiden tot een overstap naar PSV. De Duitse oefenmeester spreekt niet alleen van een goede relatie met de voormalig wereldkampioen, maar geeft ook te kennen dat de salariseisen van Götze niet pasten bij een club als PSV. Desondanks lukte het Schmidt toch om de aanvaller op de slotdag van de transferwindow aan zijn selectie toe te voegen.

De transfer van Götze naar PSV was een van de meest spectaculaire tijdens de afgelopen zomerwindow in Nederland. "Ze wisten dat ik met Mario bezig was, maar we hadden niet verwacht dat het zou lukken", reageert Schmidt op de vraag in hoeverre het bestuur van PSV op de hoogte was van een op handen zijnde transfer. "Toen er schot in de zaak kwam heeft de club er alles aan gedaan om hem naar PSV te halen. Met een salaris dat extreem is voor PSV, maar te overzien is in vergelijking met wat Mario eerder verdiende." In oktober meldde het Algemeen Dagblad dat het salaris van Götze bij PSV inclusief premies niet boven de twee miljoen euro per jaar uitkomt.

Schmidt geeft toe dat ook hij verrast was door het feit dat Götze een overgang naar PSV zag zitten. "Ik had mijn interesse in hem al vroeg in de zomer bekendgemaakt zonder dat ik een serieuze kans dacht te maken", vertelt Schmidt. "Zijn contract liep af, waardoor de zaak niet geheel hopeloos leek. Aan het einde van de window begon de tijdsdruk een rol te spelen, aangezien het geen zin heeft om een speler van zijn klasse binnen te halen zonder in aanmerking te komen om in de Europa League te spelen. Dus Mario en ik ontmoetten elkaar op de laatste dag van de transferwindow in Düsseldorf en waren het er snel over eens."

Tien uur na die ontmoeting werd het contract ondertekend. "Als coach probeer ik altijd op de best mogelijke manier een selectie samen te stellen. Het is logisch dat ik ook vragen stel die op het eerste gezicht niet realistisch lijken. Meestal leiden twintig of dertig van deze pogingen tot niks, maar je moet het toch proberen. Uiteindelijk heeft een goede timing en de persoonlijke relatie tussen ons de doorslag gegeven. Toen we samen zaten hadden we al heel snel het idee dat het zou kunnen werken."