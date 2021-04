Opgebloeide Jesse Lingard overwoog tijdelijk te stoppen met voetballen

Donderdag, 22 april 2021 om 13:56

Jesse Lingard heeft vorig jaar overwogen om korte tijd uit het voetbal te stappen, zo heeft hij onthuld tegenover de Engelse entertainmentshow Presenting op YouTube. De 28-jarige middenvelder van West Ham United, die gehuurd wordt van Manchester United, worstelt al langere tijd met de depressie waar zijn moeder al bijna haar hele leven last van heeft. Lingard zorgde tijdens de behandeling van zijn moeder voor zijn jongere broer en zus, wat tot geestelijke gezondheidsproblemen bij hemzelf leidde.

Het interview met Lingard werd al in januari opgenomen, maar wordt nu pas naar buiten gebracht. Inmiddels heeft de middenvelder de mentale problemen een plekje kunnen geven en lijkt hij aan zijn tweede jeugd bezig bij West Ham, waar hij negen keer scoorde sinds hij in januari op huurbasis overkwam van Manchester United. "Ik heb wedstrijden gehad waarbij ik het prima vond om op de bank te zitten", vertelt Lingard. "Zo ben ik niet. Ik zei laatst tegen mijn broer: 'Weet je nog dat ik het prima vond om op de bank te zitten?' Ik hoefde niet te spelen omdat de geest er niet was. Ik was helemaal niet gefocust. Ik dacht alleen maar aan andere dingen en kropte alles op. Dat werkt niet als je wilt presteren als voetballer."

En dus besloot Lingard openlijk over zijn gevoelens te spreken in de hoop dat zich een kentering voor zou doen. Dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen nu de middenvelder plots weer in beeld is voor de Engelse nationale ploeg. "Het voelt alsof je niet dezelfde persoon bent. Ik had het gevoel dat ik Jesse Lingard niet was. Zelfs tijdens wedstrijden had ik het gevoel dat het spel me gewoon voorbij ging. Alsof ik er niet bij wilde zijn. Het was heel gek. Ik heb me vervolgens opengesteld bij United en verteld wat ik doormaakte, wat mijn moeder doormaakte. Ze zijn er altijd om mij te helpen."

"Ik heb het gevoel dat lockdown me op een bepaalde manier heeft veranderd", gaat Lingard verder. "Ik keek oude wedstrijden van het WK terug en dacht: ja, dat is de echte Jesse Lingard. Vorig seizoen had ik het gewoon helemaal niet en dat kon je zien. Mijn broer, die bij mij woont, zag dat ook. Hij maakte een video van mij waarop te zien is dat ik op de bank lig en drie minuten voor mij uit staar. Hij dacht: wat maakt hij door? Hij heeft het gewicht van de wereld op zijn schouders. En zelfs hij wist toen niet wat ik doormaakte."

Lingards moeder heeft het grootste gedeelte van haar leven met een depressie gekampt en werd daar vorig jaar in Londen aan behandeld, waarna Lingard de zorg voor zijn broer en zus op zich nam. "Ik heb het gevoel dat ik heb geleerd dat als je je openstelt, je je als een vlinder voelt. Geloof dat je kunt vliegen. Het is een geweldig gevoel. Gelukkig heb ik dat allemaal achter me kunnen laten en kan ik me concentreren op het voetbal en mijn familie."