Femke Halsema: ‘Ajax zou ik niet willen jinxen, want dat is een groot risico’

Donderdag, 22 april 2021 om 12:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:00

Ajax is kampioen als het de thuiswedstrijden tegen FC Utrecht (donderdagavond) en AZ (zondag) winnend afsluit. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, maakt zich alvast op voor eventuele bijeenkomsten van supporters om het kampioenschap te vieren. In de gemeenteraadsvergadering van donderdag laat Halsema weten hoe de autoriteiten zondag te werk gaan, mocht Ajax inderdaad de landstitel in de wacht slepen.

Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66, voorspelt tijdens de gemeenteraadsvergadering een 'serieuze problematische week'. Twee dagen na de eventuele kampioenswedstrijd van Ajax volgt namelijk Koningsdag. "We konden gisteren (woensdag, red.) in het Vondelpark al zien dat niet iedereen zich aan de oproep om zich aan de regels te houden houdt", wordt Van Dantzig geciteerd door onder meer AT5. "Ajax zou ik niet willen jinxen, want dat is een groot risico dat je loopt, maar het kan zijn dat we een vrolijke week in gaan", blijft Halsema ondanks alles hoopvol gestemd.

Voor wat betreft een eventueel titelfeest van Ajax en Koningsdag is Halsema duidelijk. "Er wordt met name op excessen gehandhaafd. Dat betekent dat mensen gewaarschuwd worden als ze de regels overtreden en daarna nog eens. Als het heel hardnekkig is of als er hele grote groepen zijn, wordt je in het uiterste geval beboet of wordt er een last onder dwangsom opgelegd. Het is nooit het doel geweest om zoveel mogelijk boetes uit te delen. De handhaving is erop gericht om mensen te verleiden en zo nodig te forceren om zich te houden aan de covidregels", aldus de burgemeester, die hardhandig politieoptreden dus wil voorkomen.

Halsema uitte onlangs tegenover AT5 al haar zorgen over spontane kampioensfeesten bij een kampioenschap van Ajax. "Wij voorzien beheersingsproblemen. We hopen toch dat Ajax kampioen wordt binnenkort en ik maak me natuurlijk wel zorgen over kampioensfeesten die dan spontaan kunnen uitbreken op straat." In het verleden was er vanuit Ajax-hoek al meer dan eens forse kritiek over de manier waarop Halsema omgaat met de supporters. In 2019 rondom het Champions League-duel met Juventus werd bij een sfeeractie van de Ajax-fans hard opgetreden door de politie. Er werden toen waterkanonnen gebruikt en tientallen supporters en agenten raakten daarbij gewond. Veel aanwezigen vonden het politieoptreden buitenproportioneel.