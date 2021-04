Boze fans dringen trainingscomplex van Manchester United binnen

Donderdag, 22 april 2021 om 11:50 • Rian Rosendaal

Het was donderdagochtend onrustig bij Manchester United. Woedende supporters betraden rond 10.00 uur Engelse tijd het trainingscomplex Carrington om hun onvrede te uiten over de Super League. The Red Devils hebben zich inmiddels teruggetrokken uit de Europese topcompetitie, maar daar neemt de boze aanhang geen genoegen mee. De fans van Manchester United willen dat er op heel korte termijn afscheid wordt genomen van de Amerikaanse eigenaren.

Een groep supporters verscheen dinsdagochtend met enkele spandoeken op het trainingveld van Manchester United. Op één van de dundoeken was de tekst 'Glazer Out' zichtbaar. Door de deelname aan de Super League is de populariteit van eigenaar Joel Glazer nog verder gedaald. De fans zien het liefst dat er zo snel mogelijk wordt gebroken met de Amerikaanse zakenman en zijn familie. Glazer schreef eerder deze week een open brief aan de supporters van de grootmacht waarin hij zijn excuses aanbood voor de hele gang van zaken rond de betrokkenheid van Manchester United bij de Super League. Het statement kan de woede bij de achterban echter niet wegnemen.

A group of United fans protesting at Carrington this morning.



?? @RedIssue #MUFC pic.twitter.com/IIMqFt0F56 — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) April 22, 2021

"Manager Ole Gunnar Solskjaer en andere mensen hebben inmiddels met de supporters gepraat", zo laat Manchester United donderdagochtend weten in een verklaring. "Alle gebouwen op Carrington zijn beveiligd en de supportersgroep heeft het trainingscomplex inmiddels verlaten." De boze fans van Manchester United eisen onder meer dat 51 procent van de aandelen in handen komt van de aanhang van de club, zoals in Duitsland ook het geval is.

De onrust en woede over de Super League beperkt zich overigens niet alleen tot Manchester United. Eerder deze week verzamelden supporters van Chelsea en Liverpool zich bij respectievelijk Stamford Bridge en Anfield zich om hun onvrede richting de eigenaren te uiten. Liverpool-eigenaar John W. Henry nam kort daarop een videoboodschap op met daarin zijn welgemeende excuses richting de supporters van the Reds.